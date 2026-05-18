第一隻台灣出生東方白鸛展翅翱翔 離巢起飛瞬間鳥友超感動

一對瀕危珍稀鳥類「東方白鸛」去年12月在雲林濁水溪畔高壓電塔上築巢繁殖，經約5個月孵育，3隻羽翼已豐的可愛幼鳥終於展翅起飛，當幼鳥離巢翱翔天際那一刻，辛苦守護多月的鳥友無不感動，見證第一隻台灣出生也是全球緯度最低孵育成功的東方白鸛，為台灣生態保育史寫下珍貴的一頁。

這對「東方白鸛」去年12月飛抵麥寮和二崙兩鄉交界的麥寮發電廠約20米高的電塔築巢，期間歷經強烈的東北季風，甚至遭無人機一度干擾，但親鳥終能順利產下四顆蛋，並於今年3月順利孵出3隻可愛小白鸛，成為台灣野外自然繁殖成功首例，國際鳥會也曾來關切。

經親鳥一個月辛苦育雛下，3隻萌鸛逐漸長大，從探頭、站立、拍翅到近日離巢學飛，福爾摩沙野鳥保育協會及雲林野鳥學會等許多鳥友，近半年來無時無刻守在附近監控保護並紀錄育雛成長過程，宛如一段珍貴的「高空育兒日記」，如今幼鳥終能展翼飛翔，甚至遠飛到濁水溪口周邊探索，鳥友無不感動又欣悅。

林業及自然保育署南投分署長李志珉表示，這段珍貴的繁殖歷程見證東方白鸛在台灣的生命延續，也展現公部門、民間團體、企業及學術單位共同守護野生動物的成效。這不只是單一物種的繁殖紀錄，也提醒大家重視河口濕地、農田、魚塭是野生動物生存的重要環境，應要更加用心營造人與自然和諧共融的友善環境。

野鳥學會監事吳崇漢指出，東方白鸛同時繁殖三隻是相當少見，未來小鳥離巢是否會留在台灣或離境，期能政府能協助透過衛星科技繫放追縱，以完整紀錄這段相當珍貴的保育成果。

在雲林二崙和麥寮交界的電塔築巢成功繁殖的東方白鸛，三隻幼鳥已漸長大，成為全球最低緯度也是繁殖量最多的紀錄。圖／吳明宜提供