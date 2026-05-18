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奧萬大研習班揭纏綿之道 認識蛇類生態平衡關鍵地位
南投林保分署表示，在生態系中，蛇類是控制生物數量、維持平衡關鍵指標，所屬奧萬大自然教育中心將辦研習班，透過專業團隊引導，讓民眾從認識蛇類到理解生態平衡重要性。
為帶領民眾建立正確野生動物保育觀念，農業部林業及自然保育署南投分署奧萬大自然教育中心6月13日至14日舉辦「纏綿之道」蛇類研習班，邀專業團隊指導，透過科學化調查實務與野外實地觀察，帶領學員走進奧萬大國家森林遊樂區，揭開蛇類神祕面紗。
南投分署今天發布新聞稿表示，蛇類在大眾心中常被誤解為危險生物，但蛇類是生態系中控制生物數量、維持平衡關鍵指標，若想了解蛇類行為模式，須透過科學視角觀察，研習結合專業調查與深度野外體驗，在確保人蛇安全下進行標準化資料記錄。
南投分署表示，學員將從蛇類生理結構與進化美學出發，學習利用科學工具進行野外調查，並實地在奧萬大園區查看陷阱、在黑夜裡走進森林直擊蛇類最真實夜間樣貌、觀察野外棲息環境，盼透過第一手調查與觀察，轉化過往錯誤認知，建立理性保育思維。
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