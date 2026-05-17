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浪貓受傷善心者送醫救治卻卡關 因查出晶片有主人沒接電話

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市沙鹿區一隻浪貓，日前到某工作室被民眾餵養，善心者發現貓右前腿嚴重皮開肉綻撕裂傷，傷口深及裡頭，緊急誘捕送醫。圖／民眾提供
台中市沙鹿區一隻浪貓，日前到某工作室被民眾餵養，善心者發現貓右前腿嚴重皮開肉綻撕裂傷，傷口深及裡頭，緊急誘捕送醫。圖／民眾提供

台中市沙鹿區日前出現一隻浪貓，主動接近某工作室，善心者餵養後，發現貓右前腿嚴重皮開肉綻撕裂傷，傷口深及裡頭，緊急誘捕送醫，原以為施打鎮定劑後可立即清創手術縫合救治，未料晶片掃描後確認「有主人」，醫院無法直接進行縫合手術，讓善心者急得到處求援。

暫養浪貓的陳姓男子表示，他們稱此貓為「二花」，已在他工作室附近出沒幾個月，平時餵食，但始終不被親近。前天發現牠右前腿皮開肉綻，傷口直徑3公分深又出血，情況嚴重，深怕感染敗血症，立即設法誘捕送往動物醫院。

二花戒心強，醫師甚至施打多次麻醉針才成功讓牠昏睡清創傷口，並準備手術縫合。當場晶片掃描，竟發現牠已有主人。動物醫院表示，因涉及飼主權益與醫療同意問題，在未取得原飼主授權下，無法直接進行縫合等侵入性手術。

查出原飼主和電話，打電話無人接聽，重傷貓醫療決策卡關。他再去打電話到1959動保專線，專線人員表示晚上8點後會派人帶回就醫安置，並持續連絡主人。

送醫過程一波三折，陳姓男子很無奈，他說開始撥打台中市1959動保專線依指示送至緊急特約救護的動物醫院，該醫院以人力不足為由拒收，台中市動物之家要他隔天上班時間再自行送到動保處。

陳男表示，動保制度有灰色地帶，當受傷動物已植晶片、有法律飼主，但又無法即時取得授權時，第一線獸醫院常醫療責任問題不敢貿然手術；行政單位若又陷於層層程序，受苦的仍是動物。

他認為，若傷勢已達危及生命程度，是否應建立「緊急醫療授權機制」，讓獸醫得以先行必要處置，而非讓動物在等待程序中錯失黃金救援時間，需主管機關重視且檢討法令。

台中市沙鹿區一隻浪貓，日前到某工作室被民眾餵養，善心者發現貓右前腿嚴重皮開肉綻撕裂傷，傷口深及裡頭，緊急誘捕送醫。圖／民眾提供
台中市沙鹿區一隻浪貓，日前到某工作室被民眾餵養，善心者發現貓右前腿嚴重皮開肉綻撕裂傷，傷口深及裡頭，緊急誘捕送醫。圖／民眾提供

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