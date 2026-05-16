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臭味四散外籍白領女凍末條 台北市信義區120坪豪宅藏62隻貓

中央社／ 台北16日電
台北市信義區某高級公寓大樓遭指成了貓公寓，市府獲報15日派員訪查，發現屋內共62隻貓，空間雖大但異味四散，不過未發現繁殖或進行動物實驗，將持續追蹤。（台北市動保處提供）中央社
台北市信義區某高級公寓大樓遭指成了貓公寓，市府獲報15日派員訪查，發現屋內共62隻貓，空間雖大但異味四散，不過未發現繁殖或進行動物實驗，將持續追蹤。（台北市動保處提供）中央社

北市信義區1棟高級公寓大樓變成公寓，北市府獲報訪查得知有62隻貓，雖此處占地百坪但異味四散，導致外國房客遭殃。動保處表示未發現繁殖或進行動物實驗，將持續追蹤。

此棟14樓高的大樓位於台北市信義區巷弄，住客包含許多外國白領人士，住在頂樓的桑莉娜（SabrinaSantos）發現對門內常飄散出臭味，經觀察發現對門屋內有多隻貓；大樓12樓住戶也抱怨曾聞到臭味。桑莉娜經多次反映，問題未獲解決，只能投訴台北市政府，但動保處曾2度派員訪查，都不得其門而入。

台北市動物保護處今天以文字表示，動保員在15日透過飼主雇請助理協助開門，目視屋內約120坪，內有62隻貓，包含30隻公貓、32隻母貓，採無關籠，環境算整潔，有乾淨水、充足食物，且每天餵食、清掃，其中51隻有寵物登記。

動保員目視公貓已絕育，系統查證部分母貓未絕育，30隻貓有輕微上呼道症狀，其中1隻年紀較大無活動力。飼主助理回應有把上呼道症狀的貓送醫治療。

動保處表示，飼主助理稱屋內貓隻是飼主家人離世前5年開始飼養至今。動保員在屋內發現1隻貓較無活動力，依台北市動物保護自治條例帶回緊急安置送醫檢傷，確認病因後，將追究飼主責任。

動保員在屋內檢查約5小時，確認未發現任何動物實驗及繁殖跡象。針對未寵物登記及未絕育的貓，動保處將依違反動物保護法開罰、並要求飼主限期改善。

動保處表示，會持續追蹤此案，並以大量飼養戶列管飼主，無論飼主之後搬移地點皆會持續追蹤飼養貓狀況，如查有違反動物保護法就查處。下週將通知飼主到場陳述意見，後續再依行政程序裁處。

針對陳情民眾提到曾發現有人在14日先帶走屋內部分貓隻，動保處表示，經特別詢問飼主助理後得知當天確實有把貓帶出門就醫，因保全不願提供大樓內影片，目前難以查證。此外，若飼養狀況影響其他住戶，將通知建管處協助。

台北市建築管理工程處以文字表示，對此案可能涉及公共安寧與公共衛生的認定，應先由如環保局、動保處、警察局依主管法規查處及要求改善。

建管處提到，依公寓大廈管理條例，管委會若發現住戶有此案狀況，要先制止或依社區規約處理，經主管機關查證確實有妨礙事實，且管委會已勸導、制止，住戶仍不遵從，管委會可檢附各機關查處紀錄及制止資料通報建管處。

建管處表示，若後續獲報將依公寓大廈管理條例第47條規定，對住戶處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，並要求限期改善，屆期未改可連罰。

動物 北市

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