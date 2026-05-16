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彰化水鹿棲地漸移往平地 農友頭大

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化縣八卦山山區水鹿愈來愈多，甚至有水鹿在逛大街及進到民宅，圖為彰化市彰南路突然竄出一隻水鹿差點遭撞。圖／彰化縣政府提供
彰化縣八卦山山區水鹿愈來愈多，甚至有水鹿在逛大街及進到民宅，圖為彰化市彰南路突然竄出一隻水鹿差點遭撞。圖／彰化縣政府提供

彰化八卦山區近年頻繁出現水鹿蹤跡，不僅闖入道路與居民生活圈，甚至逐漸往平地與聚落靠近，交通事故與農損疑慮升高。動保人士指出，水鹿喜歡隱匿，可能因流浪犬追逐等因素，偏離原本活動路線，才會誤闖車道或聚落，釀成意外。

依據特有生物研究保育中心建置的台灣生物多樣性網絡資料，台灣水鹿原多分布於海拔兩千公尺以上山區，且彰化縣哺乳類名錄原本並無水鹿紀錄，但近年八卦山卻頻繁出現，甚至逐步逼近平地與聚落，顯示分布範圍已有明顯變化。

彰化縣府農業處指出，水鹿來源可能為九二一地震後鹿場逃逸個體於山區繁殖，或部分鹿場因染疫遭棄養後逐漸形成野外族群，目前仍待釐清。

台灣知行生命教育協會理事長魏行墨表示，從石虎監測影像中多次拍到水鹿，活動範圍包括台鳳、快官、花壇長沙、橋頭及灣雅等地，顯示分布已相當廣泛。他指出，部分區域同為流浪犬熱點，水鹿可能因遭追逐而偏離路線，進入道路或民宅。

他並指出，近年交通事故多為一歲以下幼鹿，推測山區成熟個體占據棲地後，年輕個體被迫外擴，增加進入人類活動區域的機率。魏行墨指出，他在推動石虎保育時，也同步倡導友善農法，減少使用圍網與農藥，但已有部分農民反映，水鹿侵害農作情況增加，導致耕作意願下降，也讓友善農業推廣面臨阻力。

彰化縣議員李成濟表示，曾有筍農反映，大量桂竹筍嫩芽遭水鹿啃食，農民從現場留下的蹄印判斷是水鹿所為。花壇李姓農民也說，過去種植鳳梨時就曾遭水鹿闖入啃食，後來改種低矮芭樂樹，近年仍持續受害，縣府若現在不介入管理，未來等到族群大幅增加後再移除，恐怕將付出更高社會成本。

八卦山 流浪犬 彰化縣 水鹿

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