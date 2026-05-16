路殺頻傳 彰化八卦山水鹿增 擬族群移除

彰化八卦山區近年頻傳水鹿出沒，不僅造成路殺事故，更已多次釀成車毀人傷。彰化縣政府統計，近三年至少發生十三件水鹿路殺案件，且水鹿闖入民宅、受困池塘等通報也逐年增加。由於族群數量明顯成長，縣府已研擬移除計畫，將朝控制族群數量方向評估，希望降低交通與居民安全風險。

最近一起水鹿車禍發生於今年四月三十日凌晨三時許，地點位於台七十四甲線彰化往花壇方向。一輛轎車行經時，突然有水鹿闖入車道，駕駛閃避不及當場撞上，導致左側車頭嚴重毀損。受傷水鹿倒地後無法離開現場，經救援人士協助，仍於隔天傷重死亡。

今年一月也接連發生兩起類似事故。一月六日中午，黃姓駕駛經台七十四甲線北上四點五公里處時，水鹿突然從對向車道竄出，轎車迎面撞擊後車頭嚴重毀損，水鹿負傷逃入樹叢；五天後清晨，彰化市寶山路又有水鹿與車輛碰撞，現場留下大片血跡後逃逸。

協助縣府救援的養鹿業者表示，水鹿發生車禍後，即使逃離現場，多半也難以存活。由於水鹿體型大、夜間活動頻繁，對行車安全威脅極高。

除交通事故外，近年水鹿侵入住家、跌落池塘等案件也持續增加。縣府農業處統計，二○二四年共有四件水鹿救援案件，二○二五年增至七件，今年截至目前已有四件通報。救援業者說，水鹿體型龐大、警覺性高，捕捉與安置都相當困難。

業者分析，彰化山區水鹿數量快速增加，與早年養鹿產業逸散有關。人工飼養母鹿通常一年生一胎，水鹿在野外幾乎沒有天敵，經過數十年繁殖後，族群數量已明顯增加。

目前公路局與彰化縣政府已在東外環道、縣道一三九線等熱區設置「野鹿出沒」警示牌，提醒駕駛減速慢行。縣府農業處指出，彰化縣內水鹿多非原生野生族群，不適用野生動物保育法，地方政府可依法評估移除。不過，彰化過去未曾做過完整水鹿族群調查，全台也缺乏類似案例，因此相關移除計畫仍在審慎評估，未來將朝控制族群數量方向研議辦理。