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農民養禽戶社區攜手護石虎棲地 還能領生態薪水

中央社／ 南投縣15日電
南投縣政府15日辦理「石虎有你真好」2025年成果分享暨符合請領獎勵金表揚儀式，致謝參與石虎生態服務給付計畫的農民、養禽戶、社區巡守隊，一起守護石虎棲地。 中央社／南投縣政府提供
南投縣政府15日辦理「石虎有你真好」2025年成果分享暨符合請領獎勵金表揚儀式，致謝參與石虎生態服務給付計畫的農民、養禽戶、社區巡守隊，一起守護石虎棲地。 中央社／南投縣政府提供

石虎是台灣唯一現存原生貓科動物，棲地與人類活動範圍高度重疊，長期面臨威脅，南投縣府表揚參與石虎生態服務給付計畫的農民、養禽戶、社區巡守隊，感謝攜手守護石虎棲地。

南投縣政府今天下午辦理「石虎有你真好」2025年成果分享暨符合請領獎勵金表揚儀式，縣府表示，去年共165名農民符合友善農地給付，其中在78名農民土地拍到石虎影像；16名養禽戶參加自主通報給付，其中13戶場域監測到石虎；還有22個社區團體組成巡守隊參與巡護監測給付，其中17個社區自動相機拍到石虎。

南投縣政府農業處長蘇瑞祥說，縣府、農業部林業及自然保育署、生物多樣性研究所2019年起共同推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，讓配合執行保育措施的友善生產者、社區居民申請領取「生態薪水」，至今累計核發超過新台幣3800萬元獎勵金。

蘇瑞祥說，石虎是瀕臨絕種保育類野生動物，生活範圍包含南投淺山地區，為鼓勵居民採取有利石虎棲地保護行動，縣府積極辦理各項宣導與保育工作，以提升大眾對石虎保護的認知及參與，縣府也成立友善農產石虎專區，建立品牌、增加認同，吸引更多人響應。

林業及自然保育署南投分署表示，2019年起推動石虎生態服務給付，鼓勵農民友善耕作，如不使用除草劑、毒鼠藥、毒餌，避免設置非友善防治網，並採行草生耕作、不放養、不餵食遊蕩犬貓，使農地成為石虎及其他共域野生動物安全棲息與覓食空間，越來越多農民與社區響應，彰化縣也於2024年加入推動行列。

南投林保分署表示，透過多方努力，石虎活動範圍有擴張跡象，從中寮鄉、集集鎮等熱區，逐步延伸至南投縣竹山鎮、鹿谷鄉、信義鄉等，甚至連彰化縣八卦山周邊、雲林縣林內鄉近年皆有石虎相關通報及紀錄，尤其雲林縣2019年起在林內鄉、古坑鄉石虎出沒紀錄也逐年增加，對串聯中南部石虎棲地有重要意義。

南投縣 石虎 農民

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