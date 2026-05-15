雪霸黃魚鴞寶寶命名揭曉 圓寶、鴞寶估1周後離巢

雪霸國家公園管理處與屏科大研究團隊在武陵地區直播記錄黃魚鴞育雛畫面，並為2隻黃魚鴞寶寶辦命名活動，經初選、投票，分別取名「圓寶」、「鴞寶」；預計再過1週左右離巢。

雪管處指出，黃魚鴞是台灣體型最大、也是唯一以魚類及兩棲類為主食的貓頭鷹，研究團隊4月中旬發現這處隱密繁殖巢位，確認有2隻幼鳥，暫時以「大寶」、「小寶」區別稱呼。

由於巢樹位於陡峭坡地，距地面約20公尺，與溪床落差超過100公尺，研究團隊克服萬難，架設監視攝影機，記錄珍貴黃魚鴞育雛過程，首度推出「武陵黃魚鴞育雛」24小時即時直播，並舉辦黃魚鴞寶寶命名活動。

雪管處與屏科大鳥類生態研究室團隊，從眾多創意命名中精選出5組名字，提供網友票選，總投票數1924票中，以「圓寶、鴞寶」獲605票最高，成為2隻黃魚鴞寶寶正式名字。

雪管處人員指出，圓寶年紀較長，5月初就已能自行爬上樹幹離開巢位，四處張望許久又回到巢中，目前已可短程飛行，預料這幾天就可能離巢；鴞寶則到前幾天才首度短暫離開巢位，但幾分鐘後就回巢。

今天一早，許多網友透過鏡頭發現，圓寶特意從巢外樹幹飛下巢內與鴞寶會合，且時間長達1個多小時，彼此依偎期間還互相輕啄一陣子，畫面十分溫馨，但預估再過1週左右，圓寶、鴞寶都會相繼離巢。

雪管處表示，黃魚鴞育雛直播會持續到2隻幼鳥離巢後，從4月初發現巢位、展開育雛直播，到現在正式擁有名字，大家一路陪伴黃魚鴞寶寶成長，見證這段珍貴生命歷程。