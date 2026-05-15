影／大雪山夜觀三寶 白面鼯鼠、台灣野山羊、山羌超萌現身

大雪山擁有完整的中高海拔森林生態，不僅是國際知名的賞鳥勝地，更是多種夜行性野生動物的重要棲地，林業及自然保育署台中分署指出，「大雪山夜觀活動」將於今天起至8月29日正式登場，每周五、六晚間舉行，邀請民眾在專業解說員帶領下走進森林，近距離尋訪大雪山最受歡迎的「夜間三寶」白面鼯鼠、台灣野山羊與山羌，感受深夜山林的自然魅力。

台中分署表示，大雪山國家森林遊樂區白天遊客可欣賞31種台灣特有種鳥類穿梭林間，入夜後則搖身一變成為野生動物的生態教室，不只有機會親眼目睹白面鼯鼠從樹梢間輕盈滑翔的可愛姿態，或在靜謐夜色中，聽見山羌高亢的警戒聲與台灣野山羊的低沉叫聲，體驗與白天截然不同的森林風情。

大雪山森林遊樂區表示，夜觀活動多年來深受遊客喜愛，許多民眾更是年年回訪指定參加，今年活動同樣由專業講師帶領，並嚴格遵循「不干擾野生動物」的原則，透過生態觀察與環境教育，讓民眾深入認識夜間森林生態與野生動物習性，打造兼具知性與療癒感的森林夜旅行。

夜觀活動每梯次限額30人，時間為晚間7時至9時，收費標準為12歲以上每人300元、3至12歲250元、3歲以下免費；此外，凡參加夜觀活動的遊客，當日至大雪山遊客中心賣店購買商品可享9折優惠（特價品及寄賣品除外），讓大家在探索山林之餘，也能將森林特色伴手禮帶回家。

林業保育署台中分署提醒，夜觀活動採取「現場報名制」，因山區天候多變，若遇雨勢或其他不適合夜觀的情況，將改為免費的遊客中心「重返林業現場」展場導覽活動；建議有意參加的民眾可先至惠來大雪山森林會館完成住宿預訂，並於活動當日至大雪山遊客中心現場繳費及登記。詳細資訊可至台灣山林悠遊網、大雪山臉書粉絲專頁查詢，或電洽大雪山遊客中心。

大雪山夜觀活動有機會目睹白面鼯鼠從樹梢間輕盈滑翔的可愛姿態。圖／台中分署提供