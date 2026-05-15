快訊

川普結束訪中返美！稱達成「非常棒」協議 盼習9月訪白宮留深刻印象

奇蹟獲救！50歲澳洲男困台東海岸山脈7天 沒食物沒鞋子、靠本能找水撐命

OpenAI合作Apple受傷氣噗噗！整合Siri「蘋果沒真誠努力」擬喊告

聽新聞
0:00 / 0:00

台東黑熊受困套索獲救！部落族人暖心命名「伊比」重返山林

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台灣黑熊「伊比」野放後，工作人員立即進行追蹤。圖／林保署台東分署提供
台灣黑熊「伊比」野放後，工作人員立即進行追蹤。圖／林保署台東分署提供

台東縣海端鄉武陵部落巡守隊日前巡邏時，發現1隻台灣黑熊受困山區套索，族人立即通報林業及自然保育署台東分署，並協助展開救援。黑熊經送往野灣野生動物醫院檢查後，確認身體狀況良好，經短期照養後，今順利野放重返山林。

台東分署表示，武陵部落巡守隊於上個月9日巡守時，發現黑熊受困套索後，立刻通報相關單位。隨後由台東分署、野灣野生動物醫院及部落族人共同合作，迅速完成救援作業。

經野灣團隊照養後，於5月7日替黑熊進行全身健康檢查、行為觀察與野放評估，確認精神、食慾與活動力皆正常，體重也從救援時的36公斤增加至40.5公斤，恢復狀況良好，因此今天順利野放。

台東分署指出，這隻年輕公熊經武陵部落會議討論後，以最早發現並通報的族人布農族名字「伊比（Ibi）」為牠命名，象徵部落對黑熊的守護與祝福。

今天清晨野放時，武陵部落代表會主席邱文俊與多位族人也前往野放地點，一同進行祈福儀式，並特別將救援時保留的黑熊毛髮帶回山林，象徵對生命完整的尊重與祝願。

為掌握後續活動狀況，黑熊「伊比」身上也已配戴GPS追蹤頸圈，未來台東分署將持續追蹤監測其行蹤與活動範圍，作為台灣黑熊保育的重要參考資料。

武陵部落族人表示，黑熊是山林的一部分，看到牠受困其實很不捨，「能救回來真的很開心，希望牠回到山裡後能平平安安，不要再受傷了。」也有族人說，現在大家保育觀念越來越好，看到野生動物受困，多數人都會第一時間通報，不會任意處理。

台東分署強調，此次能快速救援成功，關鍵就在於參與「台灣黑熊生態服務給付計畫」的部落族人即時通報與協助，因此今天在黑熊野放後，也隨即於武陵活動中心公開表揚並頒發通報及監測獎勵金，肯定部落族人在黑熊保育上的重要角色。

台東分署也提醒，山區農民與部落族人若有傳統狩獵或防治獸害需求，可向各工作站申請換發改良式獵具，在兼顧原住民族狩獵文化及農作安全的同時，也能降低台灣黑熊等非目標物種誤捕風險。

台東縣海端鄉武陵部落巡守隊日前巡邏時，發現1隻台灣黑熊受困山區套索，經短期照養後，今順利野放重返山林。圖／林保署台東分署提供
台東縣海端鄉武陵部落巡守隊日前巡邏時，發現1隻台灣黑熊受困山區套索，經短期照養後，今順利野放重返山林。圖／林保署台東分署提供

野放 台灣黑熊 野生動物

延伸閱讀

不是地震前兆…瀕危革龜罕見現蹤東石外傘頂洲 專家解密原因

劇場「遊林驚夢：巧遇 Hagay」將登場 探索神話、酷兒與科技

台東杉原灣驚見「人形漂流物」 竟是受困的少見欖蠵龜

廣角鏡／落難玳瑁野放…衝回大海！

相關新聞

台東黑熊受困套索獲救！部落族人暖心命名「伊比」重返山林

台東縣海端鄉武陵部落巡守隊日前巡邏時，發現1隻台灣黑熊受困山區套索，族人立即通報林業及自然保育署台東分署，並協助展開救援。黑熊經送往野灣野生動物醫院檢查後，確認身體狀況良好，經短期照養後，今順利野放重返山林。

屏東出現第2例白鼻心狂犬病陽性 縣府：飼主快帶毛小孩打疫苗

屏東縣恆春鎮墾丁里12日檢驗出狂犬病陽性白鼻心案例，是屏東今年第2例野生動物狂犬病陽性案例。屏東縣政府將在恆春鎮周邊區域緊急加場外，也在其他高風險鄉鎮密集巡迴施打免費狂犬病疫苗，民眾要把握機會攜帶家中犬貓前往補強施打狂犬病疫苗。

米糠陷阱誘捕數百隻寄居蟹 屏東車城海岸林成「蟹地獄」

屏東縣車城鄉後灣村擁有豐富的陸蟹及寄居蟹生態，近日地方保育志工巡查時，發現海岸林中竟有數十個陷阱，裡面放了「炒米糠」誘捕寄居蟹，有的陷阱內已捕獲上百隻。志工毀掉陷阱並通報警察隊，希望能將盜捕者繩之以法，也呼籲民眾不要購買寄居蟹。

【動物冷知識】原本是備用糧食！盲蛇逃過被吃命運 竟成東美角鴞「最佳室友」

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？原本被東美角鴞抓會巢裡準備餵給雛鳥的盲蛇，搖身一變就成了他的室友兼打掃阿姨了！？

黑白王蛇、守宮都來了！彰化動防所開放4隻寵物認養

春、夏之交，彰化縣動物防疫所格外熱鬧，近日密集收到民眾拾獲4隻寵物，包括高白王蛇、黑王蛇、蘇卡達象龜及肥尾守宮各1隻，動防所均已公告，近日開放飼主認領或民眾認養，並呼籲飼主加強寵物管理，以免脫寵逸失。

牧民與狐狸當鄰居1年：牠從沒叼走我家小羊羔

中國大陸青海省海西州天峻縣一片蒼茫遼闊的草原上，一個「人與狐」和諧共生的故事正在這裡悄然上演。牧民多杰像往常一樣，趕著羊群來到自家的這片冬季牧場，他不曾想到，這次遷徙卻是一場跨越物種的「合租生活」的開始：一隻狐狸走進他的生活，並定居在牧場周圍，成為他的一個特殊「鄰居」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。