台東黑熊受困套索獲救！部落族人暖心命名「伊比」重返山林

台東縣海端鄉武陵部落巡守隊日前巡邏時，發現1隻台灣黑熊受困山區套索，族人立即通報林業及自然保育署台東分署，並協助展開救援。黑熊經送往野灣野生動物醫院檢查後，確認身體狀況良好，經短期照養後，今順利野放重返山林。

台東分署表示，武陵部落巡守隊於上個月9日巡守時，發現黑熊受困套索後，立刻通報相關單位。隨後由台東分署、野灣野生動物醫院及部落族人共同合作，迅速完成救援作業。

經野灣團隊照養後，於5月7日替黑熊進行全身健康檢查、行為觀察與野放評估，確認精神、食慾與活動力皆正常，體重也從救援時的36公斤增加至40.5公斤，恢復狀況良好，因此今天順利野放。

台東分署指出，這隻年輕公熊經武陵部落會議討論後，以最早發現並通報的族人布農族名字「伊比（Ibi）」為牠命名，象徵部落對黑熊的守護與祝福。

今天清晨野放時，武陵部落代表會主席邱文俊與多位族人也前往野放地點，一同進行祈福儀式，並特別將救援時保留的黑熊毛髮帶回山林，象徵對生命完整的尊重與祝願。

為掌握後續活動狀況，黑熊「伊比」身上也已配戴GPS追蹤頸圈，未來台東分署將持續追蹤監測其行蹤與活動範圍，作為台灣黑熊保育的重要參考資料。

武陵部落族人表示，黑熊是山林的一部分，看到牠受困其實很不捨，「能救回來真的很開心，希望牠回到山裡後能平平安安，不要再受傷了。」也有族人說，現在大家保育觀念越來越好，看到野生動物受困，多數人都會第一時間通報，不會任意處理。

台東分署強調，此次能快速救援成功，關鍵就在於參與「台灣黑熊生態服務給付計畫」的部落族人即時通報與協助，因此今天在黑熊野放後，也隨即於武陵活動中心公開表揚並頒發通報及監測獎勵金，肯定部落族人在黑熊保育上的重要角色。

台東分署也提醒，山區農民與部落族人若有傳統狩獵或防治獸害需求，可向各工作站申請換發改良式獵具，在兼顧原住民族狩獵文化及農作安全的同時，也能降低台灣黑熊等非目標物種誤捕風險。