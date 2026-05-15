屏東出現第2例白鼻心狂犬病陽性 縣府：飼主快帶毛小孩打疫苗

屏東縣恆春鎮墾丁里12日檢驗出狂犬病陽性白鼻心案例，是屏東今年第2例野生動物狂犬病陽性案例。屏東縣政府將在恆春鎮周邊區域緊急加場外，也在其他高風險鄉鎮密集巡迴施打免費狂犬病疫苗，民眾要把握機會攜帶家中犬貓前往補強施打狂犬病疫苗。

縣府農業處表示，目前台灣狂犬病疫情侷限於鼬獾、白鼻心等野生動物，呼籲民眾共同遵守「二不一要」原則，不接觸野生動物、不棄養寵物、要每年帶犬貓注射狂犬病疫苗，確保家中毛小孩及自身安全，共同防止狂犬病。

農業處表示，依「動物傳染病防治條例」規定每年須為家中犬、貓及貂、浣熊等食肉目動物完成一次狂犬病疫苗施打，未完成者將處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

免費狂犬病疫苗注射巡迴場次，可至「屏東縣動物防疫所官網-狂犬病專區」查詢。若民眾有發現死亡食肉目野生動物，如鼬獾、白鼻心等，請通報屏東縣動物防疫所08-7224109或縣府1999專線送驗。