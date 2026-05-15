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大雪山夜觀「三寶」 講師帶你尋訪白面鼯鼠、野山羊、山羌

中央社／ 台中15日電

農業部林業及自然保育署台中分署推「大雪山夜觀活動」，由專業解說員帶領民眾探索森林夜間生態，尋訪大雪山「夜間三寶」白面鼯鼠、台灣野山羊與山羌，感受森林生命力。

台中分署今天發布新聞稿表示，大雪山國家森林遊樂區有豐富且完整中高海拔森林生態，是國際知名賞鳥勝地與多種夜行性野生動物重要棲地。白天可欣賞31種台灣特有種鳥類穿梭林間，入夜後成為觀察野生動物生態教室。

台中分署8月29日前每週五、六晚間推「大雪山夜觀活動」，民眾有機會看見白面鼯鼠從樹梢間輕盈滑翔、聽見山羌高亢警戒聲與台灣野山羊低沉叫聲，體驗與白天截然不同大雪山風情。

台中分署說，今年活動由專業講師帶領，以「不干擾野生動物」為原則，透過生態觀察與環境教育，讓民眾深入認識夜間森林生態與野生動物習性，夜觀活動時間為晚間7時到9時，每梯次限額30人，收費標準為12歲以上每人新台幣300元、3到12歲250元、3歲以下免費。

台中分署表示，夜觀活動採現場報名，建議民眾可先到惠來大雪山森林會館（https://www.hlsp.com.tw）完成住宿預訂，活動當天到大雪山遊客中心繳費及登記參加。

農業部 大雪山

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