「凌波仙子」水雉換羽一身金黃雪白 北高雄濕地生機勃勃

隨著夏季到來，高雄市左營洲仔濕地及楠梓援中港濕地，近期陸續觀測到二級保育類鳥類水雉完成年度換羽，披上金黃與雪白相間的繁殖羽，為即將到來繁殖季蓄積能量。

高雄市工務局公園處今天透過新聞稿表示，水雉近年持續穩定現蹤，且每年如期換羽，水雉因姿態優雅，被譽為「凌波仙子」，其細長腳趾與寬大足部可有效分散體重，能自在行走於睡蓮、菱角等浮葉植物上，也是濕地生態重要指標物種。

目前正值繁殖前期，水雉會頻繁覓食補充繁殖期間所需體力。公園處表示，水雉繁殖行為相當特殊，採少見的「一妻多夫制」，雌鳥產卵後，由雄鳥獨自負責孵卵及育雛，是濕地環境教育中相當具代表性的自然教材。

公園處說明，洲仔濕地自2002年推動「水雉返鄉計畫」後，逐步復育成功，並轉型為國家級重要濕地；近年再結合援中港濕地，形成北高雄重要生態廊道，提升都市生態韌性。

此外，兩處濕地近年也納入國家級重要濕地碳匯調查計畫，透過菱角、睡蓮等水生植物吸收二氧化碳，發揮碳匯功能，成為因應氣候變遷重要自然解方。

公園處表示，水雉自在穿梭綠意浮葉間，不僅是濕地復育成果最佳象徵，也展現高雄推動環境永續的努力；洲仔與援中港濕地除是水雉重要棲地，也成為市民親近自然、生態觀察重要場域，邀請民眾在繁殖季期間走訪濕地，共同見證20多年來保育成果。

水雉漫步於浮葉間，呈現秋冬季溼地的優雅風姿。圖／高雄市工務局提供

王淑芬