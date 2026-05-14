北市動物園小爪水獺「香橙」抵紐西蘭 助域外保育

台北市立動物園今天表示，肩負域外保育族群交流任務，小爪水獺「香橙」12日晚間啟程前往紐西蘭奧克蘭動物園，已順利抵達，祝福「香橙」能順利適應新生活、融入當地水獺家庭。

台北市立動物園今天透過新聞稿表示，在歐洲動物園暨水族館協會協調下，「香橙」加入瀕危物種保育計畫，前往紐西蘭奧克蘭動物園參與族群交流，藉此增加小爪水獺域外保育族群的基因多樣性。

動物園表示，「香橙」在12日晚間啟程，目前已平安抵達奧克蘭動物園並展開檢疫作業，完成後就能加入當地水獺家族，祝福「香橙」能順利適應、展開新生活。

動物園說明，小爪水獺是體型最小的水獺，屬於群居動物，分布在東南亞及南亞的濕地、河川、湖泊中，由於需要良好的水質、未受污染的自然棲地及充足食物來源才能穩定生存，因此野外族群的生存情況能反映當地水域狀態，是生態指標物種。

動物園表示，小爪水獺在國際自然保育聯盟紅皮書中列為易危（VU）物種，面臨寵物市場的非法獵捕與飼養問題，例如「香橙」的媽媽「蜜香」就是經查緝收容至動物園的個體。