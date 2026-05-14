【動物冷知識】原本是備用糧食！盲蛇逃過被吃命運 竟成東美角鴞「最佳室友」

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？原本被東美角鴞抓會巢裡準備餵給雛鳥的盲蛇，搖身一變就成了他的室友兼打掃阿姨了！？

今天讓我們一起來看看，3個有趣的動物互利共生冷知識吧！

蝦虎魚與槍蝦的合作關係，就像海底的「保全」與「建築師」。

槍蝦很會挖洞，能在海床下打造安全的地下豪宅，但他們視力非常差，在洞穴時可以靠觸角辨別方向，但ㄧ離開洞穴時幾乎像在摸黑行動。於是，他們找來視力相對較好的蝦虎魚幫忙警戒。

在洞穴外時，槍蝦會待在蝦虎魚身旁活動，並用觸角碰著蝦虎魚的身體，隨時接收情報。一旦蝦虎魚發現掠食者，就會搖擺尾巴示警，兩者便立刻躲回洞裡避難。

槍蝦提供安全住所，蝦虎魚負責站崗放哨，一個蓋房子、一個顧安全，完美分工！！

哥倫比亞紫食鳥蛛和姬蛙之間的關係，乍看之下有點不可思議——畢竟這是一隻腳展可能超過20公分的大型蜘蛛，理論上完全可以把這種小青蛙當成獵物，但他們卻發展出一種意外的互利共生關係。

這些姬蛙會選擇住進食鳥蛛的巢穴附近，幫忙捕食靠近蜘蛛卵的螞蟻與小型昆蟲，等於默默替蜘蛛「清理育嬰室」，提高後代存活率。而對青蛙來說，食鳥蛛本身就是一座移動的防禦堡壘，任何掠食者只要靠近，都得先考慮能不能活著離開。

他們的共生關係，就像是大蜘蛛對小青蛙說：「你幫我顧小孩，我就當你保鏢！」

盲蛇對東美角鴞來說，是一場從「便當」變成「室友」的意外！？

東美角鴞會把小型獵物帶回巢穴餵養雛鳥，其中就包含盲蛇。對雛鳥來說，這些盲蛇本來應該是營養來源的一部分。

但有些盲蛇卻在千鈞一髮之際逃過被吃掉的命運，更意外的是，他們沒有離開，而是直接定居下來，開始在巢中活動，主要以螞蟻、跳蚤、蠅類幼蟲等寄生性或腐食性小生物為食。

這樣的存在，對角鴞一家其實意外有利。盲蛇幫忙減少巢內寄生蟲與病原來源，降低雛鳥被叮咬或感染的機率，也讓巢穴環境更乾淨穩定。研究甚至發現，有盲蛇共同居住的巢穴，雛鳥的生長速度更快、存活率也更高。

於是，原本的捕食關係，意外變成了共生的局面：角鴞提供庇護，盲蛇負責清理環境，寄生蟲則成了共同的「清除對象」，直接被開除戶籍！！

參考資料：1、2、3