黑白王蛇、守宮都來了！彰化動防所開放4隻寵物認養

春、夏之交，彰化縣動物防疫所格外熱鬧，近日密集收到民眾拾獲4隻寵物，包括高白王蛇、黑王蛇、蘇卡達象龜及肥尾守宮各1隻，動防所均已公告，近日開放飼主認領或民眾認養，並呼籲飼主加強寵物管理，以免脫寵逸失。

動防所指出，近日拾獲的這4隻寵物中，除了蘇卡達象龜是民眾拾獲外，其餘都是民眾報請消防隊前往捕捉後，送到農業處再轉來動防所，其中高白王蛇、黑王蛇各1隻分別被拾獲，十分巧合，凸顯目前養寵物蛇的風氣很盛

動防所指出，其中的高白王蛇是在彰化市拾獲，如果飼主未領回，則訂5月19日上午10時在動防所開放認養。依據資料，高王白蛇是加州王蛇變異個體。以純白與黑色交錯的鮮明對比、溫順個性，無毒、體質強健且食性廣泛，是很熱門的寵物蛇，依品系及花紋每隻市價3千元至5千元 之間。

至於，黑王蛇則是在溪湖鎮拾獲，如果飼主未領回，則訂5月22日上午 10時在動防所開放認養。依資料，黑王蛇通常指墨西哥黑王蛇與美國本土的黑王蛇，牠是一種無毒，因全身覆蓋著充滿質感的漆黑色鱗片，極具觀賞價值的熱門寵物蛇類，市價從3500到4500元不等。

蘇卡達象龜則是在田中鎮由民眾拾獲，如果飼主未領回，則定5月19日下午4點在動防所開放認養。這隻交蘇卡達象龜的背甲達60公分，動防所估計市價要3萬到6萬之間。

肥尾守宮則在二林鎮拾獲，如果飼主未領回，則定5月19日下午2點在動防所開放認養。肥尾守宮原生於西非的夜行性地棲守宮，以肥碩的尾巴、溫馴的性格與水汪汪的大眼睛聞名，是極受歡迎的爬蟲寵物，目前每隻從1800元到4500元之間。

如有領養意願者須先線上報名填寫google表單，報名網址（https://forms.gle/x4WrCFAXaL2Nd4rs7）。

彰化縣動防所開放認領及認養的黑王蛇。圖／動防所提供

彰化縣動防所開放認領及認養的高白王蛇。圖／動防所提供