快訊

考績法修法改三等次！優秀獎金1.3個月、良好1個月 3年2次未達良好免職

直播／川習會美中過招 解讀雙方博弈策略

習近平說的「修昔底德陷阱」是什麼？讓這詞爆紅的哈佛教授大談台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

黑白王蛇、守宮都來了！彰化動防所開放4隻寵物認養

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣動防所開放認領及認養的肥尾守宮。圖／動防所提供
彰化縣動防所開放認領及認養的肥尾守宮。圖／動防所提供

春、夏之交，彰化縣動物防疫所格外熱鬧，近日密集收到民眾拾獲4隻寵物，包括高白王蛇、黑王蛇、蘇卡達象龜及肥尾守宮各1隻，動防所均已公告，近日開放飼主認領或民眾認養，並呼籲飼主加強寵物管理，以免脫寵逸失。

動防所指出，近日拾獲的這4隻寵物中，除了蘇卡達象龜是民眾拾獲外，其餘都是民眾報請消防隊前往捕捉後，送到農業處再轉來動防所，其中高白王蛇、黑王蛇各1隻分別被拾獲，十分巧合，凸顯目前養寵物蛇的風氣很盛

動防所指出，其中的高白王蛇是在彰化市拾獲，如果飼主未領回，則訂5月19日上午10時在動防所開放認養。依據資料，高王白蛇是加州王蛇變異個體。以純白與黑色交錯的鮮明對比、溫順個性，無毒、體質強健且食性廣泛，是很熱門的寵物蛇，依品系及花紋每隻市價3千元至5千元 之間。

至於，黑王蛇則是在溪湖鎮拾獲，如果飼主未領回，則訂5月22日上午 10時在動防所開放認養。依資料，黑王蛇通常指墨西哥黑王蛇與美國本土的黑王蛇，牠是一種無毒，因全身覆蓋著充滿質感的漆黑色鱗片，極具觀賞價值的熱門寵物蛇類，市價從3500到4500元不等。

蘇卡達象龜則是在田中鎮由民眾拾獲，如果飼主未領回，則定5月19日下午4點在動防所開放認養。這隻交蘇卡達象龜的背甲達60公分，動防所估計市價要3萬到6萬之間。

肥尾守宮則在二林鎮拾獲，如果飼主未領回，則定5月19日下午2點在動防所開放認養。肥尾守宮原生於西非的夜行性地棲守宮，以肥碩的尾巴、溫馴的性格與水汪汪的大眼睛聞名，是極受歡迎的爬蟲寵物，目前每隻從1800元到4500元之間。

如有領養意願者須先線上報名填寫google表單，報名網址（https://forms.gle/x4WrCFAXaL2Nd4rs7）。

彰化縣動防所開放認領及認養的黑王蛇。圖／動防所提供
彰化縣動防所開放認領及認養的黑王蛇。圖／動防所提供

彰化縣動防所開放認領及認養的高白王蛇。圖／動防所提供
彰化縣動防所開放認領及認養的高白王蛇。圖／動防所提供

彰化縣動防所開放認領及認養的蘇卡達象龜。圖／動防所提供
彰化縣動防所開放認領及認養的蘇卡達象龜。圖／動防所提供

彰化縣動物防疫所 守宮 寵物

延伸閱讀

看社群才發現蛇不見…北捷寵物蛇偷溜出托特包 飼主吞4500元罰單

萌樣小虎斑貓困廚房排煙管 碧潭飯店同意切管救援「不計代價」

鄰居刺傷愛犬判無罪？法官罕見傳喚小狗出庭 判決書藏溫柔肺腑之言

屏東查獲非法養豬場違規餵廚餘 還是從事廚餘清運業者…重罰43萬元

相關新聞

【動物冷知識】原本是備用糧食！盲蛇逃過被吃命運 竟成東美角鴞「最佳室友」

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？原本被東美角鴞抓會巢裡準備餵給雛鳥的盲蛇，搖身一變就成了他的室友兼打掃阿姨了！？

黑白王蛇、守宮都來了！彰化動防所開放4隻寵物認養

春、夏之交，彰化縣動物防疫所格外熱鬧，近日密集收到民眾拾獲4隻寵物，包括高白王蛇、黑王蛇、蘇卡達象龜及肥尾守宮各1隻，動防所均已公告，近日開放飼主認領或民眾認養，並呼籲飼主加強寵物管理，以免脫寵逸失。

牧民與狐狸當鄰居1年：牠從沒叼走我家小羊羔

中國大陸青海省海西州天峻縣一片蒼茫遼闊的草原上，一個「人與狐」和諧共生的故事正在這裡悄然上演。牧民多杰像往常一樣，趕著羊群來到自家的這片冬季牧場，他不曾想到，這次遷徙卻是一場跨越物種的「合租生活」的開始：一隻狐狸走進他的生活，並定居在牧場周圍，成為他的一個特殊「鄰居」。

全台唯一原生龜類保育中心升級 獲企業支持守護食蛇龜

全台唯一以原生龜類保育為主題的「觸口龜類保育教育園區」隱身嘉義山區，近年肩負食蛇龜等瀕危龜類復育重任，是台灣龜類保育重要基地。農業部林業及自然保育署嘉義分署今年攜手璨揚企業合作，投入環境教育、場域優化及設備捐贈等資源，守護台灣珍稀原生龜類。

不是地震前兆…瀕危革龜罕見現蹤東石外傘頂洲 專家解密原因

嘉義縣漁民日前在東石鄉外海外傘頂洲附近海域，作業起網時，赫然發現網內有隻重達約200公斤、體型龐大海龜，通報海巡署中部分署第四岸巡隊與海洋保育署確認，證實為全球極度瀕危、列為第一級保育類野生動物的「革龜」。第四岸巡隊隨即協助將革龜野放重返大海，消息曝光，引人注目。

雙髻鯊基隆魚市秤重賣 他驚訝PO網：國外運氣好才能看到

有人在基隆崁仔頂魚市場拍下雙髻鯊（錘頭鯊）的畫面，指在國外運氣好才能看到，在崁仔頂竟然「秤重賣」。市府表示，拍攝者可能較有保育觀念，求好心切，目前三大洋禁捕，但台灣沿近海並未禁捕。雙髻鯊是食用沙魚，漁民可採捕但要通報。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。