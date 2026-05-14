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全台唯一原生龜類保育中心升級 獲企業支持守護食蛇龜

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
全台唯一以原生龜類保育為主題的觸口龜類保育教育園區，近年肩負食蛇龜等瀕危龜類復育重任，是台灣龜類保育重要基地。圖／嘉義分署提供
全台唯一以原生龜類保育為主題的觸口龜類保育教育園區，近年肩負食蛇龜等瀕危龜類復育重任，是台灣龜類保育重要基地。圖／嘉義分署提供

全台唯一以原生龜類保育為主題的「觸口龜類保育教育園區」隱身嘉義山區，近年肩負食蛇龜等瀕危龜類復育重任，是台灣龜類保育重要基地。農業部林業及自然保育署嘉義分署今年攜手璨揚企業合作，投入環境教育、場域優化及設備捐贈等資源，守護台灣珍稀原生龜類。

觸口龜類保育教育園區2019年成立，近年因棲地破壞、非法獵捕等因素，台灣原生龜類面臨生存挑戰，其中食蛇龜更屬瀕危保育類野生動物，嘉義分署委由國立嘉義大學團隊駐館管理，是全台唯一專門投入原生龜類保育與教育推廣場所，肩負復育、研究及生態教育任務。

嘉義分署表示，璨揚企業合作緣起6年前，董事長黃文献秉持為社會與環境貢獻的理念，持續投入植樹造林，累計種下超過7萬株台灣原生樹種，以實際行動擴增森林碳匯，此次簽約代表雙方合作正式跨入生物多樣性保育的新里程，將關注範疇延伸至瀕危物種保育領域。

璨揚企業表示，將推動環境教育及志工日活動，帶領企業員工走進龜保園區，安排保育課程及實地導覽，也協助園區環境整理工作；另出資優化園區入口意象，融入保育主題，提升場域辨識度，並捐贈醫療設備及場域照明設備，將企業資源直接投入第一線保育現場。

嘉義分署指出，保育工作不能只靠政府力量，觸口龜類保育教育園區投入復育工作，也持續推動環境教育，希望讓更多人認識台灣原生龜類面臨生存危機。歡迎更多有志於生物多樣性保育的企業，透過林業保育署「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台」了解合作專案。

林業署嘉義分署長李定忠（左二）、璨揚企業董事長黃文献（右二）與龜保園區團隊國立嘉義大學教授賴治民（右一）及副教授許富雄（左一）完成簽約儀式。圖／嘉義分署提供
林業署嘉義分署長李定忠（左二）、璨揚企業董事長黃文献（右二）與龜保園區團隊國立嘉義大學教授賴治民（右一）及副教授許富雄（左一）完成簽約儀式。圖／嘉義分署提供

觸口龜類保育教育園區成立於2019年，是全台唯一專注原生龜類保育的教育中心。圖／嘉義分署提供
觸口龜類保育教育園區成立於2019年，是全台唯一專注原生龜類保育的教育中心。圖／嘉義分署提供

農業部林業及自然保育署嘉義分署與璨揚企業簽署「食蛇龜保育共好行動」，將攜手投入瀕危龜類保育。圖／嘉義分署提供
農業部林業及自然保育署嘉義分署與璨揚企業簽署「食蛇龜保育共好行動」，將攜手投入瀕危龜類保育。圖／嘉義分署提供

嘉義 復育 食蛇龜 保育類野生動物

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