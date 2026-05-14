快訊

考績法修法改三等次！優秀獎金1.3個月、良好1個月 3年2次未達良好免職

直播／川習會美中過招 解讀雙方博弈策略

習近平說的「修昔底德陷阱」是什麼？讓這詞爆紅的哈佛教授大談台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

牧民與狐狸當鄰居1年：牠從沒叼走我家小羊羔

世界日報／ 中國新聞組╱北京14日電
牧民多杰與狐狸一家當鄰居。(取材自紅星新聞)
牧民多杰與狐狸一家當鄰居。(取材自紅星新聞)

中國大陸青海省海西州天峻縣一片蒼茫遼闊的草原上，一個「人與狐」和諧共生的故事正在這裡悄然上演。牧民多杰像往常一樣，趕著羊群來到自家的這片冬季牧場，他不曾想到，這次遷徙卻是一場跨越物種的「合租生活」的開始：一隻狐狸走進他的生活，並定居在牧場周圍，成為他的一個特殊「鄰居」。

紅星新聞報導，故事追溯到2025年8月，當多杰和家人搬到冬季牧場安頓好後不久，他便注意到一個靈巧的身影在不遠處的洞穴間穿梭。那是一隻雌性狐狸，通體赭褐色，一雙機警的眼睛在遠處打量著他們這群新鄰居。

今年3月，多杰發現，這位狐狸「鄰居」又生下了三隻幼崽。後來，他先後拍下三段記錄「狐狸一家」的視頻並發布在網上，引發眾多網友關注和討論。看到他和狐狸一家的相處日常，有網友感嘆：「人與自然和諧共生，太美好了！」還有網友笑稱，他的牧場住所是一處獨一無二的「狐景房」。

據報導，多杰12日再度分享這段奇妙的緣分。對於牧民家庭來說，狐狸的到來，伴隨著天然的矛盾情感——狐狸捕食鼠兔有助於草場平衡，但也會對新生羊羔構成威脅。「我們一年養羊，就靠著那幾個羊賣錢」，多杰坦言，羊群是全家一年的衣食所依，如果狐狸「鄰居」衝進羊群叼走小羊羔，不僅會造成經濟損失，更會摧毀這份「鄰里信任」。

然而神奇的是，「近一年時間，牠從來沒有傷害過我們的羊。」多杰的語氣中帶著驚嘆。草原上的狐狸面對唾手可得的小羊羔，竟能忍住天性中的獵食衝動，這在任何牧民的經驗裡都難以想像，「這就是牠最有靈性的地方。」

人與狐之間似乎建立了一種互相默許的「契約」：你不犯我，我不犯你。狐狸一家照常在洞穴前活動，追逐鼠兔，偶爾穿越羊群領地卻行色匆匆。多杰和家人則選擇遠遠看著，不靠近，不投餵，不驚擾。

狐狸

延伸閱讀

狐蹤再現

愛貓疑遭虐 衝回家見主人最後一面後斷氣 兇手疑步行逃離

後院的祕密

流浪犬「黃站長」感人故事 安徽小城迎潑天流量

相關新聞

【動物冷知識】原本是備用糧食！盲蛇逃過被吃命運 竟成東美角鴞「最佳室友」

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？原本被東美角鴞抓會巢裡準備餵給雛鳥的盲蛇，搖身一變就成了他的室友兼打掃阿姨了！？

黑白王蛇、守宮都來了！彰化動防所開放4隻寵物認養

春、夏之交，彰化縣動物防疫所格外熱鬧，近日密集收到民眾拾獲4隻寵物，包括高白王蛇、黑王蛇、蘇卡達象龜及肥尾守宮各1隻，動防所均已公告，近日開放飼主認領或民眾認養，並呼籲飼主加強寵物管理，以免脫寵逸失。

牧民與狐狸當鄰居1年：牠從沒叼走我家小羊羔

中國大陸青海省海西州天峻縣一片蒼茫遼闊的草原上，一個「人與狐」和諧共生的故事正在這裡悄然上演。牧民多杰像往常一樣，趕著羊群來到自家的這片冬季牧場，他不曾想到，這次遷徙卻是一場跨越物種的「合租生活」的開始：一隻狐狸走進他的生活，並定居在牧場周圍，成為他的一個特殊「鄰居」。

全台唯一原生龜類保育中心升級 獲企業支持守護食蛇龜

全台唯一以原生龜類保育為主題的「觸口龜類保育教育園區」隱身嘉義山區，近年肩負食蛇龜等瀕危龜類復育重任，是台灣龜類保育重要基地。農業部林業及自然保育署嘉義分署今年攜手璨揚企業合作，投入環境教育、場域優化及設備捐贈等資源，守護台灣珍稀原生龜類。

不是地震前兆…瀕危革龜罕見現蹤東石外傘頂洲 專家解密原因

嘉義縣漁民日前在東石鄉外海外傘頂洲附近海域，作業起網時，赫然發現網內有隻重達約200公斤、體型龐大海龜，通報海巡署中部分署第四岸巡隊與海洋保育署確認，證實為全球極度瀕危、列為第一級保育類野生動物的「革龜」。第四岸巡隊隨即協助將革龜野放重返大海，消息曝光，引人注目。

雙髻鯊基隆魚市秤重賣 他驚訝PO網：國外運氣好才能看到

有人在基隆崁仔頂魚市場拍下雙髻鯊（錘頭鯊）的畫面，指在國外運氣好才能看到，在崁仔頂竟然「秤重賣」。市府表示，拍攝者可能較有保育觀念，求好心切，目前三大洋禁捕，但台灣沿近海並未禁捕。雙髻鯊是食用沙魚，漁民可採捕但要通報。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。