牧民與狐狸當鄰居1年：牠從沒叼走我家小羊羔

中國大陸青海省海西州天峻縣一片蒼茫遼闊的草原上，一個「人與狐」和諧共生的故事正在這裡悄然上演。牧民多杰像往常一樣，趕著羊群來到自家的這片冬季牧場，他不曾想到，這次遷徙卻是一場跨越物種的「合租生活」的開始：一隻狐狸走進他的生活，並定居在牧場周圍，成為他的一個特殊「鄰居」。

紅星新聞報導，故事追溯到2025年8月，當多杰和家人搬到冬季牧場安頓好後不久，他便注意到一個靈巧的身影在不遠處的洞穴間穿梭。那是一隻雌性狐狸，通體赭褐色，一雙機警的眼睛在遠處打量著他們這群新鄰居。

今年3月，多杰發現，這位狐狸「鄰居」又生下了三隻幼崽。後來，他先後拍下三段記錄「狐狸一家」的視頻並發布在網上，引發眾多網友關注和討論。看到他和狐狸一家的相處日常，有網友感嘆：「人與自然和諧共生，太美好了！」還有網友笑稱，他的牧場住所是一處獨一無二的「狐景房」。

據報導，多杰12日再度分享這段奇妙的緣分。對於牧民家庭來說，狐狸的到來，伴隨著天然的矛盾情感——狐狸捕食鼠兔有助於草場平衡，但也會對新生羊羔構成威脅。「我們一年養羊，就靠著那幾個羊賣錢」，多杰坦言，羊群是全家一年的衣食所依，如果狐狸「鄰居」衝進羊群叼走小羊羔，不僅會造成經濟損失，更會摧毀這份「鄰里信任」。

然而神奇的是，「近一年時間，牠從來沒有傷害過我們的羊。」多杰的語氣中帶著驚嘆。草原上的狐狸面對唾手可得的小羊羔，竟能忍住天性中的獵食衝動，這在任何牧民的經驗裡都難以想像，「這就是牠最有靈性的地方。」

人與狐之間似乎建立了一種互相默許的「契約」：你不犯我，我不犯你。狐狸一家照常在洞穴前活動，追逐鼠兔，偶爾穿越羊群領地卻行色匆匆。多杰和家人則選擇遠遠看著，不靠近，不投餵，不驚擾。