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不是地震前兆…瀕危革龜罕見現蹤東石外傘頂洲 專家解密原因

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義東石海域出現200公斤全球瀕危保育稀客革龜，海巡人員野放大海。圖／第四岸巡隊提供
嘉義東石海域出現200公斤全球瀕危保育稀客革龜，海巡人員野放大海。圖／第四岸巡隊提供

嘉義縣漁民日前在東石鄉外海外傘頂洲附近海域，作業起網時，赫然發現網內有隻重達約200公斤、體型龐大海龜，通報海巡署中部分署第四岸巡隊與海洋保育署確認，證實為全球極度瀕危、列為第一級保育類野生動物的「革龜」。第四岸巡隊隨即協助將革龜野放重返大海，消息曝光，引人注目。

由於革龜在台灣海域罕見，甚至一度傳出「是否為大地震前兆」的說法。不過，專家直言，革龜現蹤與海洋生態及氣候變遷有關係。

嘉義大學水生生物科學系助理教授董哲煌指出，革龜又稱棱皮龜或楊桃龜，是現存體型最大海龜，是出了名的「水母狂熱者」，幾乎以水母為主食。成年革龜每日必須攝取大量能量，1天吃下水母重量甚至可高達自身體重的7成以上，也會攝食海蝦等柔軟海洋生物。

董哲煌分析，嘉義與澎湖海域位於黑潮支流與中國沿岸流交會處，海洋營養鹽豐富，加上近年台灣海峽海溫上升速度名列全球前段班，高溫環境有利浮游生物大量繁殖，也連帶增加水母數量，因此吸引革龜循著洋流與食物來源移動到台灣周邊海域，「其實是相當自然現象」。近年台灣周邊也陸續出現革龜蹤跡，包括2023年新北福隆海域、2026年宜蘭定置漁場，以及澎湖望安海域，都曾有誤捕或目擊紀錄，顯示西太平洋革龜族群仍會經過台灣周邊海域活動。

從保育研究角度來看，這次革龜現身更具重要意義。目前西太平洋僅存的革龜主要繁殖族群集中於印尼巴布亞與索羅門群島。過去馬來西亞登嘉樓沿岸曾是全球知名革龜產卵地，但受沿岸開發、漁業活動及人類干擾影響，自1960年代後族群急遽衰退，1993年後幾乎再無確切產卵紀錄，2008年後更被視為在當地功能性滅絕。

革龜沒有一般海龜厚重堅硬龜殼，流線型體態與強壯前肢，讓牠成為海龜界「遠洋高速泳者」，甚至能橫渡太平洋，是海洋生態極具代表性珍貴物種。然而，革龜仍面臨重重危機。由於牠們經常將漂浮塑膠袋誤認為水母吞食，造成消化阻塞、虛弱甚至死亡；此外，遭流刺網纏繞、被漁船螺旋槳撞擊，也是革龜死亡主因之一。為降低海洋生物誤捕，新北市1月1日起，實施貢寮區沿岸3海浬內全面禁止刺網作業，範圍涵蓋瑞芳、萬里、金山及貢寮等東北角海域，違規者最高可依「漁業法」裁罰15萬元，希望替海龜與海洋生態建立更安全的棲息環境。

嘉義東石海域出現200公斤全球瀕危保育稀客革龜，海巡人員野放大海。圖／第四岸巡隊提供
嘉義東石海域出現200公斤全球瀕危保育稀客革龜，海巡人員野放大海。圖／第四岸巡隊提供

嘉義東石海域出現200公斤全球瀕危保育稀客革龜，海巡人員野放大海。圖／第四岸巡隊提供
嘉義東石海域出現200公斤全球瀕危保育稀客革龜，海巡人員野放大海。圖／第四岸巡隊提供

嘉義 海龜 海巡署 地震 保育類野生動物

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