雙髻鯊基隆魚市秤重賣 他驚訝PO網：國外運氣好才能看到

有人在基隆崁仔頂魚市場拍下雙髻鯊（錘頭鯊）的畫面，指在國外運氣好才能看到，在崁仔頂竟然「秤重賣」。市府表示，拍攝者可能較有保育觀念，求好心切，目前三大洋禁捕，但台灣沿近海並未禁捕。雙髻鯊是食用沙魚，漁民可採捕但要通報。

有人上傳一段影片到社群平台「Threads」，畫面是在崁仔頂魚市場，魚販擺放成籃的魚貨中有雙髻鯊等鯊魚，貼文指出「出國要看運氣才能看到的錘頭鯊，在台灣被秤斤秤重賣。」

基市府產業發展處長蔡馥嚀今晨到崁仔頂魚市場了解市況，她說，魚行常販賣的鯊魚是龍紋鯊和雙髻鯊，目前台灣沿海都未禁捕，也是市場常用來做成加工食品的食材。

蔡馥嚀認為，貼文的民眾比較求好親切，保育觀念也比較高。三大洋目前禁捕雙髻鯊，台灣沿近海則沒有禁捕，只是漁民如果有混獲或捕到的話要通報。產發處後續會查詢漁民到底有沒有依規定申報，並持續追蹤是否有不可販賣的鯊魚在市場上販賣。

林姓餐飲業者今晨到崁仔頂魚市場，買了一隻龍紋鯊，準備做成甜不辣或鯊魚煙。對於有網友質疑市場竟然可以買賣鯊魚，他認為是「外行人說內行話」，他們並不全然知道國內鯊魚的管理方式。

崁仔頂魚行聯誼會會長彭瑞祺表示，有些民眾不懂哪些鯊魚有管制，哪些沒有管制，因為分不清楚，所以在崁仔頂看到鯊魚就拍攝並上傳網路，其實在崁仔頂販賣的鯊魚都是合法的種類。

彭瑞祺說，漁民出海捕魚進港時會報關，海巡人員都查看過，魚行販賣雙髻鯊、龍紋鯊等合法鯊魚，餐飲業者購買去做魚漿或鯊魚煙，卻被外界質疑違法，雙方都很無奈。

彭瑞祺指出，政府管制採捕販賣的鯊魚種類，漁民和魚行業者都知道，因為罰很重，大家也怕被抓去關，不可能知法犯法。