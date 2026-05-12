金門歐亞水獺排遺測出塑膠微粒 學者籲長期監測

根據台北市立動物園調查，金門歐亞水獺排遺檢測到塑膠微粒污染，建議長期監測追蹤微粒擴散；學者張廖年鴻表示，在旗艦物種檢測到塑膠微粒，盼喚起大眾對微塑議題重視。

金門國家公園管理處今天舉辦114年度保育研究成果發表會，邀請台北市立動物園水獺調查計畫執行人張廖年鴻，報告「金門歐亞水獺食性生態調查」成果。

張廖年鴻接受中央社記者採訪表示，北市動物園調查水獺族群狀況方法，是透過每季採集水獺排遺，記錄GPS座標並萃取排遺DNA，進行水獺個體鑑定及食性分析等研究。

張廖年鴻指出，此次塑膠微粒項目與宜蘭大學環境工程學系助理教授楊汶達團隊共同執行，探討塑膠微粒是否干擾水獺生存，希望除調查水獺獵食環境中其他生物的議題，也想知道塑膠微粒這類非生物性環境因子是否存在水獺排遺與棲息環境中。

根據該報告，計畫中共採集105個歐亞水獺排遺樣本，其中有16個檢測到塑膠微粒污染，從水域採集的36個水體樣本中，高達30個樣本中被檢出含有塑膠微粒。

檢出塑膠微粒大多數以低密度聚乙烯為主，為購物袋、垃圾袋、食品包裝膜、保鮮膜等石化產品主要材質。

張廖年鴻表示，從水樣及水獺個體排遺檢出結果顯示，污染源已廣泛存在環境中，並有進入食物鏈及累積於指標物種體內潛在風險，「在水獺這樣的旗艦、明星物種體內檢測到塑膠微粒，希望能喚起大眾對微塑議題的重視，包括減少使用塑膠的行動，以及投入更多資源研究微塑對於野生動物具體影響等」。

張廖年鴻指出，仍須釐清環境背景等資料才能確實得知微粒來源，建議公部門定期針對重點水獺棲地流域，如金沙溪、前埔溪、浯江溪進行水獺排遺與環境樣本的季節性採集，並建置長期資料庫，累積更完整時序資料，完整追蹤對水獺等野生動物可能危害及風險。