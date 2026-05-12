全球瀕危「革龜」現蹤外傘頂洲 漁民誤捕著急通報野放

海洋巨獸現蹤嘉義！全球極度瀕危的第一級保育類動物「革龜（Leatherback sea turtle）」昨天現蹤東石外傘頂洲海域，意外遭漁民捕獲，因全身黝黑相當罕見，漁民趕緊通報海巡署第四岸巡隊，合力駕駛小船出海，將重達200公斤革龜推入海中，順利重返海洋。

海巡署第四岸巡隊表示，接獲通報後立即聯繫海保署、海生館獸醫團隊及縣府農業處會檢，經評估革龜僅有輕微擦挫傷，符合立即野放標準，經過各方人員通力協作，順利載運革龜重返大海，本次紀錄更為海洋保育署成立以來，「首次活體救援並成功野放」真實案例。

海洋保育署鑑定，「革龜」屬第一級保育類野生動物，也是全球體型最大海龜之一，最大特徵是背部並非一般海龜的硬殼，而是由厚實且具韌性皮革狀組織覆蓋，外型宛如披著黑色裝甲，主要棲息大洋深水域，極少出現在台灣西部淺灘，此次現身東石外傘頂洲海域相當罕見。

革龜體型龐大、重量接近200公斤，海巡與漁民合力將牠搬運至小船，再緩緩推回海中，過程中，革龜數度拍動前肢，最後順利游向外海。海巡署第四岸巡隊呼籲，漁民若在海上作業時發現誤捕、擱淺或受傷之保育類生物，請立即撥打海巡署「118」報案專線。

革龜背部覆蓋皮革狀組織，外型與一般海龜不同，是全球體型最大的海龜之一。圖／第四岸巡隊提供

嘉義東石外傘頂洲海域罕見出現全球極度瀕危保育類動物革龜，體型龐大、外觀黝黑相當吸睛。圖／第四岸巡隊提供