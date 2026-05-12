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山椒魚來了！三座高山型國家公園攜手合作 首度將山椒魚展移師南台灣

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
雪霸國家公園管理處以精彩的山椒魚劇場表演，為開幕儀式揭開序幕 。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處以精彩的山椒魚劇場表演，為開幕儀式揭開序幕 。圖／雪霸國家公園管理處提供

國家公園署雪霸玉山、太魯閣3個高山型國家公園管理處攜手台南市立圖書館新總館，舉辦「走進雲霧森林—探索山椒魚特展」，今天辦理開幕儀式。國家公園署長王成機表示，這項展覽2024年在台北市立動物園首展，去年巡迴至台中國立公共資訊圖書館展出，今年移師南台灣，在台南市立圖書館展出，這是3座高山型國家公園首度與南部的機關團體合作，將這群冰河時期遺留在台灣高山中的神祕國寶「山椒魚」，帶入南台灣大眾面前。

王成機指出，國家公園長期致力於山椒魚的棲地保護與科研推廣，已累積多年豐碩成果。山椒魚目前在台灣記錄到5種，主要分布於海拔1500公尺以上的高山潮濕環境。這次巡迴至台南府城，不僅希望讓南部民眾能就近探索這項珍貴的國寶級物種，也要讓社會大眾更深入地認識山椒魚的生態，並意識到保護生物多樣性、珍惜自然環境的重要性及關注高山生態在氣候壓力下的保育挑戰。

國家公園署表示，這次展覽從4月24日至7月26日止，現場透過豐富精彩的圖文和珍貴影像，呈現台灣高山地區山椒魚的生態環境和生活習性；為深化教育意義，每日除提供專業導覽志工解說服務，5月17日周日下午2點將邀朱有田教授主講「雲嶺間的靜默使者：台灣山椒魚研究進展」，分享多年來研究山椒魚的珍貴經驗與心得。此外，活動現場也安排親子友善互動，包含3D列印山椒魚彩繪與造型陶瓷器皿手作等，透過專業解說、手作課程及有獎徵答，寓教於樂，深化生態保育理念。

國家公園署誠摯邀請全台民眾把握展期，跟著國家公園一起走入圖書館認識神祕的高山林地微笑使者。相關活動訊息可洽雪霸國家公園官網（https://www.spnp.gov.tw/ch）及台南市立圖書館官網（https://www.tnpl.tn.edu.tw/）查詢。

「走進雲霧森林—探索山椒魚特展」海報 。圖／雪霸國家公園管理處提供
「走進雲霧森林—探索山椒魚特展」海報 。圖／雪霸國家公園管理處提供

「走進雲霧森林─探索山椒魚特展」開幕大合照。圖／雪霸國家公園管理處提供
「走進雲霧森林─探索山椒魚特展」開幕大合照。圖／雪霸國家公園管理處提供

山椒魚劇場演出。圖／雪霸國家公園管理處提供
山椒魚劇場演出。圖／雪霸國家公園管理處提供

開幕活動吸引大小朋友一起參觀並聆聽導覽解說。圖／雪霸國家公園管理處提供
開幕活動吸引大小朋友一起參觀並聆聽導覽解說。圖／雪霸國家公園管理處提供

國家公園署署長王成機邀大家一起走進雲霧森林，踏上台灣高山生態「山椒魚探索之旅」 。圖／雪霸國家公園管理處提供
國家公園署署長王成機邀大家一起走進雲霧森林，踏上台灣高山生態「山椒魚探索之旅」 。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸 玉山 國寶

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