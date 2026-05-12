影／護珊瑚海龜 新北瑞貢金萬四區距岸3海浬漁船全面禁用刺網

一隻玳瑁「米王頭」今年2月全身受困廢棄漁網擱淺在新北市野柳沙灘獲救，今天成功野放重回大海，新北動保處說，當時廢棄漁網包緊玳瑁全身，新北市礁岩地形金山、萬里、瑞芳及貢寮區距岸3海浬內已推動全面禁止漁船使用刺網作業，並通令廢棄漁網及漁具應妥善處理。

農業局長諶錫輝說，今天「龜太郎」重返大海，是公私協力最好的見證，漁民通報後獲得救援，當時情況滿嚴重的，在專業治療下康復達到野放標準，公私協力非常重要，新北市政府的成效在全國排名在前面，市府扮演相當關鍵角色，也站在最前面，很多單位共同協力救援、治療，並有專業的治療單位中華鯨豚協會，才能順利完成救援。

諶錫輝表示，新北市礁岩地形多，目前市府已將金山、萬里、瑞芳及貢寮區設立海洋保育園區，已距岸3海浬內已推動全面禁止漁船使用刺網作業，避免刺網危害海洋生態，這對海洋生態的保育非常重要，是必須要做的。

新北動保處表示，這隻玳瑁因遭廢棄漁網纏繞，導致表皮切割傷與局部水腫，並伴隨肺炎、脫水及菌血症等症狀，腸胃道內亦檢出大量人造垃圾

。歷時3個月細心醫療與收容照護，確認其健康狀況已達野放標準，終於順利重返大海。

新北市農業局表示，刺網漁具易受礁岩地形影響，纏繞礁體造成漁具流失或是海底覆網等問題，有海洋生物誤食或幽靈捕撈等風險，農業局漁業處為海洋資源永續發展，針對新北市礁岩地形之金山、萬里、瑞芳及貢寮區距岸3海浬內推動全面禁止漁船使用刺網作業，減少刺網對珊瑚及海洋生物的干擾，讓海洋生態及漁業資源得以永續發展。

新北市動保處表示，未來將持續精進救援量能，擴大野生動物醫療防護網，讓更多野生動物得以重返自然棲地，廢棄漁網及漁具應妥善處理，海邊遊憩應避免垃圾遺留，共同守護永續生態環境。

新北市有145公里海岸線，海域生態資源豐富，114年共救援野生動物5417隻，其中鯨豚11隻、海龜41隻，由專業團隊進行醫療照護。若於岸際發現鯨豚或海龜擱淺，應保持安靜，避免圍觀或擅自觸碰，並儘速撥打118通報，由專業單位妥為處理。

玳瑁「米王頭」今年2月全身受困廢棄漁網擱淺在新北市野柳沙灘獲救。圖／新北動保處提供

玳瑁「米王頭」今年2月全身受困廢棄漁網擱淺在新北市野柳沙灘獲救。圖／新北動保處提供

農業局長諶錫輝說，今天「龜太郎」重返大海，是公私協力最好的見證，

玳瑁全身廢棄漁網纏繞，「米王頭」擱淺，野柳野放衝回大海。圖／新北動保處提供

玳瑁「米王頭」今年2月全身受困廢棄漁網擱淺在新北市野柳沙灘獲救。圖／新北動保處提供