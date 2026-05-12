影／玳瑁遭廢棄漁網纏繞險死 「米王頭」擱淺野柳野放衝回大海

今年2月一隻玳瑁全身受困廢棄漁網纏繞動彈不得險死，因擱淺在新北市野柳沙灘獲救，經新北市動保處等單位救援、中華鯨豚協會收容治療3個多月後康復且達野放標準，以野柳地質公園地標「女王頭」取名「米王頭」，今天野放重回大海，一出水桶就飛快衝向大海，志工不捨大喊「加油」、「拜拜」。

新北動保處表示，玳瑁因遭廢棄漁網纏繞，導致表皮切割傷與局部水腫，並伴隨肺炎、脫水及菌血症等症狀，腸胃道內亦檢出大量人造垃圾。中華鯨豚協會歷時3個月細心醫療與收容照護，確認其健康狀況已達野放標準，終於順利重返大海。

中華鯨豚協會表示，這隻玳瑁是2月2日在野柳地質公園媽祖洞岸際發現，當時遭廢棄漁網纏繞全身，檢傷後發現左前肢及頸部皆有纏繞傷痕且造成水腫，X光檢查下發現有肺炎且有菌血症。

今天上午中華鯨豚協會、新北動保處及志工將「米王頭」帶到野柳地質公園第一沙灘區野放，一離開水桶馬上就飛快速度往前衝進入海中，現場響起掌聲及加油聲。米王頭背上並裝上發報器的小天線，以利後續追蹤。

午中華鯨豚協會收容治療的玳瑁有個不成文的規定，都是米字輩家族，比如米香，這隻個案在新北野柳擱淺，就用園區內著名地標「女王頭」冠上米字輩命名。

今天上午新北市農業局長諶錫輝、新北動保處、海洋委員會海洋保育署、海洋委員會海巡署、北海岸及觀音山國家風景區管理處、中華鯨豚協會、野柳海洋世界、鉅隆船舶有限公司、福智佛教基金會及野柳國小師生等約100人先在野柳國小為海龜祈福，透過實際行動與教育推廣，期望喚起社會大眾對海洋野生動物保育的重視。

新北動保處表示，新北市轄地幅員遼闊，有豐富的天然環境與強大的野生動物醫療團隊，藉由本次野放傷癒海龜活動，向民眾宣導擱淺鯨豚、海龜透過公私合力及專業團隊醫療照護可以回復健康，市府與民間合作，讓野生動物保育更加精進，營造新北市為野生動物友善生活環境。

玳瑁全身廢棄漁網纏繞，「米王頭」擱淺，野柳野放衝回大海。圖／新北動保處提供

玳瑁全身廢棄漁網纏繞，「米王頭」擱淺，野柳野放衝回大海。圖／新北動保處提供

玳瑁全身廢棄漁網纏繞，「米王頭」擱淺，野柳野放衝回大海。圖／新北動保處提供

玳瑁全身廢棄漁網纏繞，「米王頭」擱淺，野柳野放衝回大海。圖／新北動保處提供