生多所、海大、嘉大團隊共同發表新種「噶瑪蘭青鱂」解開百年分類謎團

農業部生物多樣性研究所與海洋大學、嘉義大學團隊合作，經多年深入研究，於2025年底正式在國際知名動物分類學期刊《Zootaxa》發表台灣的世界新種淡水魚「噶瑪蘭青鱂（Oryzias cabaranensis）」論文。證實過去長期被誤認為是中國廣布種「中華青鱂」的北部族群，其實是演化上獨立、具獨特形態的台灣原生魚種，也為目前飽受開發壓力與外來種威脅的北部低海拔濕地，提供了強而有力的保育科學依據。

農業部生物多樣性研究所助理研究員葉明峰表示，過去分布於台灣北部的野生青鱂魚族群，長期被學界認為是「日本青鱂（Oryzias latipes）」或「中華青鱂（Oryzias sinensis）」。然而，生多所與海大、嘉大團隊透過詳實的野外調查，並取得來自中華青鱂模式產地（雲南昆明）的珍貴地模標本進行比對，證實長期被誤認為是中華青鱂的台灣北部族群，其實是世界的新淡水魚種，台灣青鱂魚百年分類謎團終於解開。

葉明峰指出，新種正模標本採集自宜蘭縣著名的國家級重要濕地雙連埤，為了彰顯發現地及其歷史文化淵源，研究團隊特別以宜蘭的古地名「噶瑪蘭」作為種小名，中文名則定為「噶瑪蘭青鱂」。噶瑪蘭青鱂是青鱂屬的小型淡水魚類，最大體長約3公分，魚體呈半透明的淺乳黃色，體側中央有一條明顯的黑色點狀縱紋，眼睛呈淺藍色。

葉明峰表示，經過研究團隊比對，發現台灣的「噶瑪蘭青鱂」雄魚在背部形狀上，缺乏中華青鱂特有的明顯隆起，且在脊椎骨數目為29枚，少於中華青鱂的31枚，背鰭起點對應臀鰭的相對位置上，都有穩定的鑑別特徵，證實了台灣北部的族群並非外來引入或廣布種，而是演化上獨立的台灣原生新種。

葉明峰說，雖然研究團隊在宜蘭雙連埤發現了噶瑪蘭青鱂的穩定族群，但在台灣北部的其他歷史棲地，如新北市雙溪流域、淡水河流域等正面臨嚴重的破壞與挑戰。這些低海拔濕地與溝渠，往往最容易受到棲地破碎化、水質污染以及外來入侵種的威脅，族群存續風險不容忽視。