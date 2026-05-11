誤中山豬吊失去雙前肢 暖男犬「蛋黃」重拾信任盼有個家

新北市瑞芳動物之家日前收容一隻年輕米克斯犬「蛋黃」，牠疑因兩度誤中「山豬吊」捕獸陷阱導致雙前肢嚴重受損，經手術後截除右前肢及部分左前肢，目前恢復穩定正等一個願意接納牠的溫暖家庭。牠也列為新北市認養後終身醫療照護優先對象。

新北市動保處表示，「蛋黃」是年約1至2歲的年輕公犬，因全身亮黃色毛髮與溫暖個性得名。「蛋黃」剛來時，因遭遇重大創傷且歷經多次受困經驗，對人類高度警戒與人保持距離。在志工與工作人員以耐心、低壓方式陪伴下，逐漸卸下心防，重新建立對環境與人類的信任。如今的牠已有顯著轉變，不僅能主動與人互動，見到熟悉的人也會開心搖尾，展現親人且穩定的一面。

瑞芳動物之家志工隊長承希表示，「蛋黃」生活習慣良好，個性溫馴，能適應規律作息，放風時可自行如廁，在籠舍內多半安靜休息。雖因雙前肢受損行動方式與一般犬隻不同，但仍可緩慢行走，在適當環境與支持下，仍能維持良好生活品質，是相當適合陪伴型家庭的犬隻。

為協助像「蛋黃」這類需長期照護的動物順利進入家庭，新北市動保處推出長照動物認養支持措施，凡認養名單內的特殊照護犬貓，可獲得「犬貓回春雙響炮」輔具與犬隻訓練等活動優惠，還有新北認養成犬入新厝送6好禮，包含飼料、寵物碗、胸背、雨衣與睡墊等用品。更享有終身醫療照護支持，未來認養人可於新北市動保處轄下毛寶貝醫療中心或動物之家，獲得終身免費醫療支援，大幅減輕飼主負擔。

新北市動保處表示，認養不只是給予動物一個家，更是一份長期承諾。傷殘或高齡動物雖身體有缺憾，但往往更加成熟穩定，是溫暖且貼心的陪伴者。透過制度化的醫療支持，降低特殊動物認養的門檻，讓更多毛寶貝有機會尋得溫暖的家。

全身亮黃色毛髮的「蛋黃」。記者黃子騰／翻攝