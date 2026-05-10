快訊

淡水到八里車程省25分鐘！淡江大橋將通車 這行為最高開罰6000

把握明天好天氣！梅雨鋒面來襲「這2天雨勢最猛」 雷雨狂炸中部以北

中職／悍將球團史第一人！范國宸700安達陣 下一人等李宗賢

聽新聞
0:00 / 0:00

水豚媽咪首過母親節！宜蘭農場特製「草泥蛋糕」 雙胞胎搶喝奶太療癒

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「媽咪吃大餐、寶寶喝內內」的溫馨反差萌，融化遊客的心，紛紛搶拍可愛模樣。圖／業者提供
「媽咪吃大餐、寶寶喝內內」的溫馨反差萌，融化遊客的心，紛紛搶拍可愛模樣。圖／業者提供

宜蘭三星鄉一家知名動物農場今天為園內最正的「新手水豚媽」舉辦一場溫馨的母親節慶生會。這位水豚麻麻3月30日剛卸貨，順利生下兩隻軟萌的雙胞胎寶寶，讓園區的水豚君家族壯大到7隻成員，今天是她升格人母後的第一個母親節。

為了讓辛勞的媽咪補身體，農場總監陳品龍與團隊「寵豚無極限」，特別量身打造一款網美級的母親節特製蛋糕。這款蛋糕的主體可不是麵粉，而是水豚界最夯的「百慕達草」，外圍還鑲嵌了一圈口感脆爽、帶有天然香氣的「牧草梗」作裝飾。

蛋糕的配料全部來自農場自家的有機菜園，包括甜到心坎裡的「台農57號地瓜」、鮮嫩清脆的「玉米筍」和「小黃瓜」，甚至還有富含花青素、顏色超蝦趴的「紫椒」。

慶生會現場，水豚媽咪毫無形象地開起「吃播」，大口咀嚼牧草蛋糕，發出清脆的「喀滋喀滋」聲，而兩隻雙胞胎小寶寶則乖巧地躲在媽媽懷裡「討奶喝」。這幕「媽咪吃大餐、寶寶喝內內」的溫馨反差萌，融化了遊客的心，紛紛搶拍可愛模樣。

農場表示，希望透過這場萌力爆表的活動，讓大家在母親節這天除了看療癒水豚，也能感受到生命傳承的感動，現場還舉辦了有獎徵答，讓小朋友在歡笑中學習動物知識。沒跟到現場的粉絲也別哭，農場全程開啟線上直播，讓大家隔著螢幕也能被這群「療癒系霸主」給暖到。

為了讓辛勞的媽咪補身體，農場主人「寵豚無極限」，特別量身打造一款網美級的母親節特製蛋糕，讓新手媽吃得開心。圖／業者提供
為了讓辛勞的媽咪補身體，農場主人「寵豚無極限」，特別量身打造一款網美級的母親節特製蛋糕，讓新手媽吃得開心。圖／業者提供

「媽咪吃大餐、寶寶喝內內」的溫馨反差萌，融化遊客的心，紛紛搶拍可愛模樣。圖／業者提供
「媽咪吃大餐、寶寶喝內內」的溫馨反差萌，融化遊客的心，紛紛搶拍可愛模樣。圖／業者提供

母親節

延伸閱讀

影／「聽媽媽的話」 母親節活動小學生獻唱祝福 媽媽感動落淚

母親節聚餐、送禮推薦！五大餐飲與食品品牌 用公益行動傳遞溫暖

母親節吃王品有驚喜！打卡送花束再抽黃金 日料品牌訂位熱翻

母親節把愛端上桌 澎湖風櫃國小師生合力作料理

相關新聞

水豚媽咪首過母親節！宜蘭農場特製「草泥蛋糕」 雙胞胎搶喝奶太療癒

宜蘭三星鄉一家知名動物農場今天為園內最正的「新手水豚媽」舉辦一場溫馨的母親節慶生會。這位水豚麻麻3月30日剛卸貨，順利生下兩隻軟萌的雙胞胎寶寶，讓園區的水豚君家族壯大到7隻成員，今天是她升格人母後的第一個母親節。

影／最萌「路霸」出沒！宜蘭母鴨帶7小鴨逛超商：我們來吹冷氣啦

宜蘭員山街頭驚現最可愛的「集體翹課」！正當中午12點半，員山路熱鬧市區突然出現一隊整齊的「母鴨帶小鴨」，母鴨神氣領著7隻毛茸茸的小鴨，無視身旁絡繹不絕的人車，大搖大擺在街道「巡視」，最後竟一個轉彎，直接走進全家超商「吹冷氣」，讓民眾全看傻了眼。

45隻黑面琵鷺現蹤香山濕地 新竹賞蟹步道成熱門賞鳥點

珍稀保育類鳥種黑面琵鷺近日現身新竹市香山濕地，約45隻群聚於賞蟹步道周邊潮間帶覓食。成群黑面琵鷺展翅低飛、優雅穿梭灘地，以獨特匙狀嘴喙在淺灘左右掃動尋食，畫面壯觀又療癒，也吸引不少攝影愛好者與賞鳥民眾前往朝聖。

傳統金屬蛇夾致蛇死傷 民間提案修野保法全面汰換

隨著時序進入夏季，蛇類開始進入大眾視野甚至進到家中，然而金屬蛇夾對蛇類危害極大，常因施力不當造成不可逆的重創，包括脊椎斷裂、肋骨折斷、內臟破碎破裂以及皮肉撕裂傷，導致蛇隻即使被放生也難以生存。有民眾於公民政策網路參與平台提案，要求修訂「野生動物保育法」，全面推廣使用「友善安全蛇夾」並逐步汰換傳統銳利型蛇夾，減少非必要的野生動物傷亡。

看社群才發現蛇不見…北捷寵物蛇偷溜出托特包 飼主吞4500元罰單

捷運板南線昨天晚間被發現寵物蛇遺留在車廂，飼主下車後才發現蛇不見，昨日晚間已主動聯繫台北捷運公司客服，今天則聯絡北市動保處將於5月11日領回。該起事件，飼主已違反大眾捷運法、動保法，將挨罰4500元。

守護野鳥從窗貼做起！新北動保處推廣「5×5CM防撞原則」

今天是2026世界候鳥日，新北市動保處響應年度主題首次與台灣猛禽研究會合作，深入轄內8所各級學校推動友善鳥類玻璃布置實作，並規畫針對2處高風險公共建物及8座公車亭進行示範改造。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。