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水豚媽咪首過母親節！宜蘭農場特製「草泥蛋糕」 雙胞胎搶喝奶太療癒
宜蘭三星鄉一家知名動物農場今天為園內最正的「新手水豚媽」舉辦一場溫馨的母親節慶生會。這位水豚麻麻3月30日剛卸貨，順利生下兩隻軟萌的雙胞胎寶寶，讓園區的水豚君家族壯大到7隻成員，今天是她升格人母後的第一個母親節。
為了讓辛勞的媽咪補身體，農場總監陳品龍與團隊「寵豚無極限」，特別量身打造一款網美級的母親節特製蛋糕。這款蛋糕的主體可不是麵粉，而是水豚界最夯的「百慕達草」，外圍還鑲嵌了一圈口感脆爽、帶有天然香氣的「牧草梗」作裝飾。
蛋糕的配料全部來自農場自家的有機菜園，包括甜到心坎裡的「台農57號地瓜」、鮮嫩清脆的「玉米筍」和「小黃瓜」，甚至還有富含花青素、顏色超蝦趴的「紫椒」。
慶生會現場，水豚媽咪毫無形象地開起「吃播」，大口咀嚼牧草蛋糕，發出清脆的「喀滋喀滋」聲，而兩隻雙胞胎小寶寶則乖巧地躲在媽媽懷裡「討奶喝」。這幕「媽咪吃大餐、寶寶喝內內」的溫馨反差萌，融化了遊客的心，紛紛搶拍可愛模樣。
農場表示，希望透過這場萌力爆表的活動，讓大家在母親節這天除了看療癒水豚，也能感受到生命傳承的感動，現場還舉辦了有獎徵答，讓小朋友在歡笑中學習動物知識。沒跟到現場的粉絲也別哭，農場全程開啟線上直播，讓大家隔著螢幕也能被這群「療癒系霸主」給暖到。
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