快訊

淡水到八里車程省25分鐘！淡江大橋將通車 這行為最高開罰6000

把握明天好天氣！梅雨鋒面來襲「這2天雨勢最猛」 雷雨狂炸中部以北

中職／悍將球團史第一人！范國宸700安達陣 下一人等李宗賢

聽新聞
0:00 / 0:00

影／最萌「路霸」出沒！宜蘭母鴨帶7小鴨逛超商：我們來吹冷氣啦

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
母鴨帶小鴨逛超商，7隻超萌小鴨排列整齊、步伐一致，民眾大讚「有教養」。圖／民眾提供
母鴨帶小鴨逛超商，7隻超萌小鴨排列整齊、步伐一致，民眾大讚「有教養」。圖／民眾提供

宜蘭員山街頭驚現最可愛的「集體翹課」！正當中午12點半，員山路熱鬧市區突然出現一隊整齊的「母鴨帶小鴨」，母鴨神氣領著7隻毛茸茸的小鴨，無視身旁絡繹不絕的人車，大搖大擺在街道「巡視」，最後竟一個轉彎，直接走進全家超商「吹冷氣」，讓民眾全看傻了眼。

目擊店家今天笑稱，這群鴨子宛如日本綜藝節目《我家寶貝大冒險》的現場版，看著母鴨帶隊一搖一擺地穿過貨架，畫面很療癒。

民眾打趣說，母鴨肯定有聽過廣告詞，真的把「全家」當成自己家！雖然鴨群進店逛了一圈，因為「沒戴口罩、也沒買東西」被請出門，但那股悠哉勁兒，早已收服現場所有人的心，跟著鴨鴨後面拍下可愛畫面。

事件發生在昨天中午12點半，影片被PO上網後，引發網友歪樓熱議：「今日外出課程：認識超商」、「鴨媽媽真的很聰明，知道要帶孩子去吹冷氣，而不是去隔壁烤鴨店！」

這場突如其來的「員山逛大街」，意外為市區緊繃的午間交通帶來一絲清涼與莞爾。至於這群萌鴨是誰家走失的？鄰居們笑說，不管誰家的，這份可愛絕對是屬於全體員山人的。

母鴨帶小鴨悠哉逛超商，真的把「全家」當成自己家了。圖／民眾提供
母鴨帶小鴨悠哉逛超商，真的把「全家」當成自己家了。圖／民眾提供

超萌「母鴨帶小鴨」逛超商，讓民眾忍不住跟在後面錄下可愛畫面。圖／民眾提供
超萌「母鴨帶小鴨」逛超商，讓民眾忍不住跟在後面錄下可愛畫面。圖／民眾提供

這群鴨子宛如日本綜藝節目《我家寶貝大冒險》的現場版，看著母鴨帶隊一搖一擺穿過貨架，畫面很療癒。圖／民眾提供
這群鴨子宛如日本綜藝節目《我家寶貝大冒險》的現場版，看著母鴨帶隊一搖一擺穿過貨架，畫面很療癒。圖／民眾提供

宜蘭 超商 冷氣

延伸閱讀

買鹽酥雞必先做1事…網揭「全民默契」 4.3萬人爆共鳴

一出門就爆汗、進冷氣房又發冷？台灣夏天的 4 種「熱崩潰」，用GU「不挑T」一件撐住

【座標移動中】逗好／飄洋過海去剪髮

12星座瘋皮克敏理由曝！天秤跟風、天蠍「課長」、他每一隻都捨不得放生

相關新聞

水豚媽咪首過母親節！宜蘭農場特製「草泥蛋糕」 雙胞胎搶喝奶太療癒

宜蘭三星鄉一家知名動物農場今天為園內最正的「新手水豚媽」舉辦一場溫馨的母親節慶生會。這位水豚麻麻3月30日剛卸貨，順利生下兩隻軟萌的雙胞胎寶寶，讓園區的水豚君家族壯大到7隻成員，今天是她升格人母後的第一個母親節。

影／最萌「路霸」出沒！宜蘭母鴨帶7小鴨逛超商：我們來吹冷氣啦

宜蘭員山街頭驚現最可愛的「集體翹課」！正當中午12點半，員山路熱鬧市區突然出現一隊整齊的「母鴨帶小鴨」，母鴨神氣領著7隻毛茸茸的小鴨，無視身旁絡繹不絕的人車，大搖大擺在街道「巡視」，最後竟一個轉彎，直接走進全家超商「吹冷氣」，讓民眾全看傻了眼。

45隻黑面琵鷺現蹤香山濕地 新竹賞蟹步道成熱門賞鳥點

珍稀保育類鳥種黑面琵鷺近日現身新竹市香山濕地，約45隻群聚於賞蟹步道周邊潮間帶覓食。成群黑面琵鷺展翅低飛、優雅穿梭灘地，以獨特匙狀嘴喙在淺灘左右掃動尋食，畫面壯觀又療癒，也吸引不少攝影愛好者與賞鳥民眾前往朝聖。

傳統金屬蛇夾致蛇死傷 民間提案修野保法全面汰換

隨著時序進入夏季，蛇類開始進入大眾視野甚至進到家中，然而金屬蛇夾對蛇類危害極大，常因施力不當造成不可逆的重創，包括脊椎斷裂、肋骨折斷、內臟破碎破裂以及皮肉撕裂傷，導致蛇隻即使被放生也難以生存。有民眾於公民政策網路參與平台提案，要求修訂「野生動物保育法」，全面推廣使用「友善安全蛇夾」並逐步汰換傳統銳利型蛇夾，減少非必要的野生動物傷亡。

看社群才發現蛇不見…北捷寵物蛇偷溜出托特包 飼主吞4500元罰單

捷運板南線昨天晚間被發現寵物蛇遺留在車廂，飼主下車後才發現蛇不見，昨日晚間已主動聯繫台北捷運公司客服，今天則聯絡北市動保處將於5月11日領回。該起事件，飼主已違反大眾捷運法、動保法，將挨罰4500元。

守護野鳥從窗貼做起！新北動保處推廣「5×5CM防撞原則」

今天是2026世界候鳥日，新北市動保處響應年度主題首次與台灣猛禽研究會合作，深入轄內8所各級學校推動友善鳥類玻璃布置實作，並規畫針對2處高風險公共建物及8座公車亭進行示範改造。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。