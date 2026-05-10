影／最萌「路霸」出沒！宜蘭母鴨帶7小鴨逛超商：我們來吹冷氣啦

宜蘭員山街頭驚現最可愛的「集體翹課」！正當中午12點半，員山路熱鬧市區突然出現一隊整齊的「母鴨帶小鴨」，母鴨神氣領著7隻毛茸茸的小鴨，無視身旁絡繹不絕的人車，大搖大擺在街道「巡視」，最後竟一個轉彎，直接走進全家超商「吹冷氣」，讓民眾全看傻了眼。

目擊店家今天笑稱，這群鴨子宛如日本綜藝節目《我家寶貝大冒險》的現場版，看著母鴨帶隊一搖一擺地穿過貨架，畫面很療癒。

民眾打趣說，母鴨肯定有聽過廣告詞，真的把「全家」當成自己家！雖然鴨群進店逛了一圈，因為「沒戴口罩、也沒買東西」被請出門，但那股悠哉勁兒，早已收服現場所有人的心，跟著鴨鴨後面拍下可愛畫面。

事件發生在昨天中午12點半，影片被PO上網後，引發網友歪樓熱議：「今日外出課程：認識超商」、「鴨媽媽真的很聰明，知道要帶孩子去吹冷氣，而不是去隔壁烤鴨店！」

這場突如其來的「員山逛大街」，意外為市區緊繃的午間交通帶來一絲清涼與莞爾。至於這群萌鴨是誰家走失的？鄰居們笑說，不管誰家的，這份可愛絕對是屬於全體員山人的。

母鴨帶小鴨悠哉逛超商，真的把「全家」當成自己家了。圖／民眾提供

超萌「母鴨帶小鴨」逛超商，讓民眾忍不住跟在後面錄下可愛畫面。圖／民眾提供