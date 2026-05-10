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45隻黑面琵鷺現蹤香山濕地 新竹賞蟹步道成熱門賞鳥點

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
珍稀保育類鳥種黑面琵鷺近日現身新竹市香山濕地，約45隻群聚於賞蟹步道周邊潮間帶覓食。成群黑面琵鷺展翅低飛、優雅穿梭灘地，以獨特匙狀嘴喙在淺灘左右掃動尋食。圖／新竹市政府提供
珍稀保育類鳥種黑面琵鷺近日現身新竹市香山濕地，約45隻群聚於賞蟹步道周邊潮間帶覓食。成群黑面琵鷺展翅低飛、優雅穿梭灘地，以獨特匙狀嘴喙在淺灘左右掃動尋食。圖／新竹市政府提供

珍稀保育類鳥種黑面琵鷺近日現身新竹市香山濕地，約45隻群聚於賞蟹步道周邊潮間帶覓食。成群黑面琵鷺展翅低飛、優雅穿梭灘地，以獨特匙狀嘴喙在淺灘左右掃動尋食，畫面壯觀又療癒，也吸引不少攝影愛好者與賞鳥民眾前往朝聖。

新竹市長高虹安表示，市府近年持續推動濕地保育、生態教育與永續觀光，香山濕地賞蟹步道更成功入選全台百大觀光亮點，不僅提供安全舒適的觀察空間，也兼顧生態友善理念，讓民眾能在不干擾自然棲地的前提下，近距離感受濕地豐富生命力。

高虹安指出，金城湖周邊擁有隱蔽且完整的自然環境，是候鳥停棲的重要據點，歡迎市民安排一趟生態小旅行，除了賞鳥，也能前往香山濕地海洋保育教育中心，深入認識濕地環境、生態保育與永續理念，共同守護宜居家園。

新竹市產發處長嚴翊琦表示，隨著氣候轉暖，眾多度冬候鳥陸續集結，準備北遷過境香山濕地，包括黑面琵鷺、反嘴鴴、白眉鴨、琵嘴鴨、赤頸鴨、小水鴨、尖尾鴨、高蹺鴴、紅腹濱鷸、中杓鴴、黦鷸、大濱鷸、反嘴鷸及蒙古鴴等多種候鳥現蹤，近期更有稀有鳥種「寬嘴濱鷸」驚喜報到，展現香山濕地豐富且珍貴的生態樣貌。

產發處表示，民眾沿著賞蟹步道漫步，可近距離觀察候鳥低飛、停棲與覓食姿態，尤其漲潮期間，賞蟹步道周邊更成為候鳥重要休憩場域，是最佳賞鳥時機；退潮時則可見招潮蟹大軍現身泥灘地覓食，形成大小朋友最喜愛的自然生態景觀。

此外，民眾也可結合17公里海岸線自行車道規劃半日或一日遊程，白天賞鳥觀蟹、騎乘單車漫遊海岸，傍晚再欣賞香山夕照，感受新竹海岸獨有的自然魅力。

產發處指出，香山濕地為國家級重要濕地，豐富的底棲魚、蝦、貝類資源，不僅孕育多樣生態，也支撐沿海漁業永續發展。提醒民眾，香山濕地屬生態保護區範圍，前往旅遊時務必遵守生態守則，不任意進入泥灘地、不驚擾野生動物，共同守護珍貴自然資產，以尊重自然的態度走進濕地，留下最美好的春日生態回憶。

產發處表示，民眾沿著賞蟹步道漫步，可近距離觀察候鳥低飛、停棲與覓食姿態，尤其漲潮期間，賞蟹步道周邊更成為候鳥重要休憩場域，是最佳賞鳥時機。圖／新竹市政府提供
產發處表示，民眾沿著賞蟹步道漫步，可近距離觀察候鳥低飛、停棲與覓食姿態，尤其漲潮期間，賞蟹步道周邊更成為候鳥重要休憩場域，是最佳賞鳥時機。圖／新竹市政府提供

珍稀保育類鳥種黑面琵鷺近日現身新竹市香山濕地，約45隻群聚於賞蟹步道周邊潮間帶覓食。成群黑面琵鷺展翅低飛、優雅穿梭灘地，以獨特匙狀嘴喙在淺灘左右掃動尋食。圖／新竹市政府提供
珍稀保育類鳥種黑面琵鷺近日現身新竹市香山濕地，約45隻群聚於賞蟹步道周邊潮間帶覓食。成群黑面琵鷺展翅低飛、優雅穿梭灘地，以獨特匙狀嘴喙在淺灘左右掃動尋食。圖／新竹市政府提供

香山濕地 濕地 黑面琵鷺

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