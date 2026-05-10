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傳統金屬蛇夾致蛇死傷 民間提案修野保法全面汰換

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
金屬蛇夾對蛇類危害極大，常因施力不當造成不可逆的重創，包括脊椎斷裂、肋骨折斷、內臟破碎破裂以及皮肉撕裂傷，導致蛇隻即使被放生也難以生存。圖／聯合報系資料照
金屬蛇夾對蛇類危害極大，常因施力不當造成不可逆的重創，包括脊椎斷裂、肋骨折斷、內臟破碎破裂以及皮肉撕裂傷，導致蛇隻即使被放生也難以生存。圖／聯合報系資料照

隨著時序進入夏季，蛇類開始進入大眾視野甚至進到家中，然而金屬蛇夾對蛇類危害極大，常因施力不當造成不可逆的重創，包括脊椎斷裂、肋骨折斷、內臟破碎破裂以及皮肉撕裂傷，導致蛇隻即使被放生也難以生存。有民眾於公民政策網路參與平台提案，要求修訂「野生動物保育法」，全面推廣使用「友善安全蛇夾」並逐步汰換傳統銳利型蛇夾，減少非必要的野生動物傷亡。

傳統鋸齒狀金屬蛇夾力道集中且強硬，極易致蛇因驚嚇掙扎而受傷，例如金屬夾力直接壓碎脊椎或肋骨，造成蛇類終身殘疾，夾力過大會直接導致內臟破碎、出血，傷勢嚴重；受傷的蛇即使逃脫，也因無法正常進食、行動，最後痛苦死亡。雖許多團體多次建議建議使用蛇鉤、前端平鈍的安全蛇夾，或以掃把與垃圾桶等方式將蛇移走，避免直接對蛇體施加過大壓力，但各縣市捕蜂捉蛇團隊仍常見使用金屬蛇夾的現象。

該提案指出，傳統蛇夾夾合力道不均，容易導致蛇類滑脫，增加第一線處理人員如消防員、委外廠商被反噬咬傷的風險，雖目前法規已禁用捕獸鋏，但對於同樣具有高度致殘風險的傳統蛇夾尚無明確規格規範，應由農業部林業及自然保育署訂定「友善捕蛇設備標準」，規定蛇夾應具備加寬平整夾面、圓弧導角或防傷橡膠墊片，並規定各縣市政府消防局及委外捕蛇團隊，必須全面配置符合友善標準的安全蛇夾。

該提案說，應評估將不符規範的銳利型金屬蛇夾列為禁止販售項目，或僅限特定農業用途申請，並製作正確使用蛇夾的示範影片，強調固定而非夾斷的操作邏輯，以減少非必要的野生動物傷亡，符合生態永續價值，更展現台灣在野生動物友善管理上的法規進步性。

農業部 死亡

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