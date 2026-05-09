看社群才發現蛇不見…北捷寵物蛇偷溜出托特包 飼主吞4500元罰單

捷運板南線昨天晚間被發現寵物蛇遺留在車廂，飼主下車後才發現蛇不見，昨日晚間已主動聯繫台北捷運公司客服，今天則聯絡北市動保處將於5月11日領回。該起事件，飼主已違反大眾捷運法、動保法，將挨罰4500元。

北捷表示，統計2016年至昨天，列車上發生旅客遺留寵物共4件，包含蛇類、鼠類各2件。列車上發生遺留寵物，均會查證經過及來源釐清，該案飼主昨日晚間已主動與公司客服聯繫，後續將對飼主依大眾捷運法第50條第1項第8款「未經許可攜帶動物進入站區或車輛內」，裁處1500元罰鍰。

北捷指出，飼主昨天晚間聯繫北捷客服，表示他將蛇放在隨身托特包裡，沒有注意蛇溜出來。飼主下車後，蛇還在椅子上，看Threads才發現自己的蛇不見。依旅客須知規定，旅客攜帶寵物搭乘捷運，須裝籠、裝箱並妥善包裝完固，違者依法開罰。

動保處表示，5月8日接獲報案，寵物蛇在捷運車箱內無人伴同，且未有箱籠裝載的防護措施，已分別違反動保法第20條第1項可處3000元罰鍰及台北市動物保護自治條例可處2000元罰鍰。動保處已帶回收容安置，飼主今天聯繫動保處將於5月11日領回，動保處將依動保法裁處3000元。