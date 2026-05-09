快訊

鼠患「套路」有如大罷免2.0？徐巧芯建議沈伯洋「回頭是岸」

看社群才發現蛇不見…北捷寵物蛇偷溜出托特包 飼主吞4500元罰單

聽新聞
0:00 / 0:00

看社群才發現蛇不見…北捷寵物蛇偷溜出托特包 飼主吞4500元罰單

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
捷運板南線一部列車昨日晚間被發現寵物蛇，北捷依大眾捷運法將對飼主裁處1500元，動保處則依動保法發罰3000元。圖／北市動保處提供
捷運板南線一部列車昨日晚間被發現寵物蛇，北捷依大眾捷運法將對飼主裁處1500元，動保處則依動保法發罰3000元。圖／北市動保處提供

捷運板南線昨天晚間被發現寵物蛇遺留在車廂，飼主下車後才發現蛇不見，昨日晚間已主動聯繫台北捷運公司客服，今天則聯絡北市動保處將於5月11日領回。該起事件，飼主已違反大眾捷運法、動保法，將挨罰4500元。

北捷表示，統計2016年至昨天，列車上發生旅客遺留寵物共4件，包含蛇類、鼠類各2件。列車上發生遺留寵物，均會查證經過及來源釐清，該案飼主昨日晚間已主動與公司客服聯繫，後續將對飼主依大眾捷運法第50條第1項第8款「未經許可攜帶動物進入站區或車輛內」，裁處1500元罰鍰。

北捷指出，飼主昨天晚間聯繫北捷客服，表示他將蛇放在隨身托特包裡，沒有注意蛇溜出來。飼主下車後，蛇還在椅子上，看Threads才發現自己的蛇不見。依旅客須知規定，旅客攜帶寵物搭乘捷運，須裝籠、裝箱並妥善包裝完固，違者依法開罰。

動保處表示，5月8日接獲報案，寵物蛇在捷運車箱內無人伴同，且未有箱籠裝載的防護措施，已分別違反動保法第20條第1項可處3000元罰鍰及台北市動物保護自治條例可處2000元罰鍰。動保處已帶回收容安置，飼主今天聯繫動保處將於5月11日領回，動保處將依動保法裁處3000元。

寵物 北捷 動保法

延伸閱讀

誰家的孩子不見了？北捷藍線赫見蛇逛大街 動保處開放飼主認領

蛇出沒列車引熱議 北捷：查獲飼主將罰1500元

浣熊等飼主116年4月底前應登記 違者最高罰25萬元

不只偷拍！高雄愛爾麗爆逾期藥品、病歷疑造假 最高重罰605萬元

相關新聞

農業部與合庫衛星追蹤 揭密黑面琵鷺「空中會師」北返遷徙路徑

每年春季，來台度冬的黑面琵鷺陸續北返，展開跨越海洋的長途遷徙。農業部生物多樣性研究所與合作金庫商業銀行合作之「黑琵守護網」ESG專案計畫近期整合多方衛星追蹤資料，觀察到兩隻黑面琵鷺於台灣西部上空「空中會師」，並與第三隻個體於高美濕地會合後，共同啟程跨越台灣海峽，呈現候鳥遷徙過程中精彩的匯流與集結現象。

看社群才發現蛇不見…北捷寵物蛇偷溜出托特包 飼主吞4500元罰單

捷運板南線昨天晚間被發現寵物蛇遺留在車廂，飼主下車後才發現蛇不見，昨日晚間已主動聯繫台北捷運公司客服，今天則聯絡北市動保處將於5月11日領回。該起事件，飼主已違反大眾捷運法、動保法，將挨罰4500元。

守護野鳥從窗貼做起！新北動保處推廣「5×5CM防撞原則」

今天是2026世界候鳥日，新北市動保處響應年度主題首次與台灣猛禽研究會合作，深入轄內8所各級學校推動友善鳥類玻璃布置實作，並規畫針對2處高風險公共建物及8座公車亭進行示範改造。

影片激怒全網！風景區遊客粗暴推猴子險釀墜崖 遭列黑名單3年

中國大陸四川峨眉山風景區是藏酋猴（藏獼猴）的聚居地，因曾發生多宗猴子傷人事件，景區屢次提醒遊客切勿與猴子近距離接觸，嚴禁以追趕、踢打等刺激或攻擊猴子。 然而，一名男遊客日前在峨眉山突然猛推坐在懸崖圍欄上進食的猴子險致其墮崖，其嬉笑惡作劇引發公眾強烈反感。

新豐飼主住院未託人照料 14貓多日斷糧 動保所急安置

新竹縣動物保護防疫所日前接獲民眾檢舉，於新竹縣新豐鄉查獲貓隻不當飼養案，飼主疑似住院，卻未委託他人協助照顧貓隻，致貓隻多日無人餵食，有致死之虞。動保所於現場發現14隻貓，且健康狀況不佳，為避免貓隻持續遭受危害，緊急扣留安置14隻貓，由獸醫協助給予除蚤藥物等必要照護，違反動保法部分將依法裁處。

鼠患延燒 愛鼠協會：老鼠非妖魔不應虐殺 源頭管理應做2件事

北市鼠患持續延燒。台灣愛鼠協會今開放全國唯一的鼠類收容現場，呼籲大眾以「環境治理」取代「毒殺思維」。協會指出，鼠患不應被簡化為「老鼠太多」，而是環境治理失靈的警訊，若城市不切斷食物與棲息源，投藥速度絕對趕不上老鼠繁殖速度，呼籲鼠患治理應提升為「都市治理方案」，從源頭斷絕食物源、封堵棲息空間，並宣導公民教育與業者責任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。