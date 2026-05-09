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守護野鳥從窗貼做起！新北動保處推廣「5×5CM防撞原則」

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
褐鷹鴞為國內最容易撞玻璃的貓頭鷹，常導致眼部與頭部創傷。新北市動保處響應2026世界候鳥日年度主題，與台灣猛禽研究會合作推動友善鳥類玻璃布置實作，減少「窗殺案」發生。圖／新北市動保處提供
褐鷹鴞為國內最容易撞玻璃的貓頭鷹，常導致眼部與頭部創傷。新北市動保處響應2026世界候鳥日年度主題，與台灣猛禽研究會合作推動友善鳥類玻璃布置實作，減少「窗殺案」發生。圖／新北市動保處提供

今天是2026世界候鳥日，新北市動保處響應年度主題首次與台灣猛禽研究會合作，深入轄內8所各級學校推動友善鳥類玻璃布置實作，並規畫針對2處高風險公共建物及8座公車亭進行示範改造。

2026年度主題「Every Bird Counts－Your Observations Matter！（每隻鳥都重要—你的觀察很關鍵）」，強調全民參與和即時觀察的價值，號召民眾用雙眼觀察並以行動記錄於e-bird鳥類觀察網站，成為守護候鳥的第一線力量，同時化觀察為數據，與科學家共同守護鳥類多樣性。

動保處指出，新北市每年鳥類救援約1440件，其中「窗殺案」約125件占9％，包括五色鳥約60隻、珠頸斑鳩約25隻，另外像鳳頭蒼鷹、藍腹鷴等珍稀保育類動物也都曾因窗擊被通報救援。

為呼應今年度主題的公民科學精神，透過社群科學工具以及臉書社團「野鳥撞玻璃回報」的通報資料顯示，過去10年間新北市已累積近600筆窗殺案例，受害鳥種包含褐鷹鴞、日本松雀鷹、八色鳥及多種鶇科候鳥，動保處委託猛禽研究會推動專案，目前與新北大眾捷運公司合作「野鳥窗殺防治與宣導計畫」與淡海輕軌場域防撞玻璃窗貼，希望讓野鳥在城市中安全飛行與棲息。

台灣猛禽研究會王齡敏醫師表示，防撞窗貼改造的核心為「5×5CM原則」，在玻璃外側設置視覺標示，確保圖案間距維持「上下左右5公分內」，避免野鳥誤判為可穿越空間。民眾與機關亦可運用麥克筆、油漆筆、標籤貼或有色膠帶等日常素材，針對高風險玻璃進行簡易改造，即可達到良好防護效果。

新北市動保處表示，改善窗殺是保護野鳥最直接且有效的行動，若有防撞改善需求可洽詢台灣猛禽研究會取得專業建議，從日常做起、從源頭改善，以理性面對都市發展帶來的生態挑戰，共同守護每一條生命。

民眾若發現野鳥撞擊玻璃事件，請主動至「野鳥撞玻璃回報」社團提供資訊，若有任何疑問可致電新北市動保處02-29596353或1959動保專線，透過公民科學力量累積關鍵數據，共同強化保育基礎。

華僑中學學生布置友善鳥類窗戶，避免野鳥誤判為可穿越空間，減少「窗殺案」發生。圖／新北市動保處提供
華僑中學學生布置友善鳥類窗戶，避免野鳥誤判為可穿越空間，減少「窗殺案」發生。圖／新北市動保處提供

淡水商工學生動手布置友善鳥類窗戶，防撞窗貼改造的核心為「5×5CM原則」，在玻璃外側設置視覺標示，確保圖案間距維持「上下左右5公分內」，避免野鳥誤判為可穿越空間。圖／新北市動保處提供
淡水商工學生動手布置友善鳥類窗戶，防撞窗貼改造的核心為「5×5CM原則」，在玻璃外側設置視覺標示，確保圖案間距維持「上下左右5公分內」，避免野鳥誤判為可穿越空間。圖／新北市動保處提供

新北市動保處響應2026世界候鳥日年度主題，與台灣猛禽研究會合作推動友善鳥類玻璃布置實作，減少「窗殺案」發生。圖／新北市動保處提供
新北市動保處響應2026世界候鳥日年度主題，與台灣猛禽研究會合作推動友善鳥類玻璃布置實作，減少「窗殺案」發生。圖／新北市動保處提供

鳳頭蒼鷹是最常撞玻璃而傷亡的猛禽，因撞擊後脊椎損傷呈現雙腳癱瘓、無法站立。圖／新北市動保處提供
鳳頭蒼鷹是最常撞玻璃而傷亡的猛禽，因撞擊後脊椎損傷呈現雙腳癱瘓、無法站立。圖／新北市動保處提供

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