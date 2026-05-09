農業部與合庫衛星追蹤 揭密黑面琵鷺「空中會師」北返遷徙路徑

每年春季，來台度冬的黑面琵鷺陸續北返，展開跨越海洋的長途遷徙。農業部生物多樣性研究所與合作金庫商業銀行合作之「黑琵守護網」ESG專案計畫近期整合多方衛星追蹤資料，觀察到兩隻黑面琵鷺於台灣西部上空「空中會師」，並與第三隻個體於高美濕地會合後，共同啟程跨越台灣海峽，呈現候鳥遷徙過程中精彩的匯流與集結現象。

生多所表示，這次觀察到的個體包括：由屏東科技大學追蹤研究的N75、台電興達發電廠救援後持續監測的W25，以及台江國家公園委託台南市野鳥學會研究、並由中信金控（2891）支持的W53。

生多所說明會師過程。今年3月30日上午，N75與W25分別自台南七股及高雄茄萣一帶起飛北返。兩隻個體出發地點不同、起飛時間不同，飛行路徑也不完全相同，卻在同日上午於濁水溪口上空會合，隨後結伴沿台灣西岸北上，抵達台中高美濕地停棲休息。

同日清晨，另一隻個體W53自台南安南區棲地出發北返，途中先抵達彰化濁水溪口北岸，短暫停留後再往北飛，下午抵達高美濕地，與N75、W25會合。當天傍晚，三隻黑面琵鷺一同自高美濕地啟程，跨越台灣海峽，展開下一段北返旅程。

生多所指出，這項觀察顯示台灣西部沿海不僅是黑面琵鷺重要的北返遷徙通道，濁水溪口與高美濕地等地點也可能扮演遷徙過程中的關鍵匯流與中繼角色。對候鳥而言，這些濕地不只是停留地，更可能是補充能量、等待適合天候與重新集結的重要節點。

生多所表示，這次成果亦進一步彰顯「黑琵守護網」所促成之跨單位合作價值。此一計畫不僅整合公部門資源，更結合企業與民間力量，形成公私協力之保育典範。參與單位除前述研究與保育機構外，尚包括台灣黑面琵鷺保育學會、中華電信台南營運處、允能風力發電股份有限公司、中華民國野鳥學會，以及國際合作夥伴如昆山杜克大學蔡志揚博士與韓國水鳥網絡（Waterbird Network Korea）Kisup Lee博士及In-Ki Kwon博士等。

「黑琵守護網」計畫目的在建立黑面琵鷺肉毒桿菌毒素中毒風險預警與監測機制、提升七股及周邊濕地救援與棲地安全管理能量，並推動企業ESG與環境教育行動。計畫除進行黑面琵鷺衛星追蹤外，也積極尋求外部單位協助，整合既有追蹤資料，強化黑面琵鷺活動範圍、覓食熱區、遷徙路徑與潛在風險區域分析。

生多所表示，這次發現不只是黑面琵鷺在遷徙途中會合的精彩故事，也象徵保育力量的會合。各界基於對生態保育之共同使命，跨越部門、產業乃至國界，透過資料授權與共享，逐步拼湊黑面琵鷺完整遷徙圖像，並共同為其遷徙安全與棲地保護築起堅實防護網，亦呼應國家推動科研保育與國際接軌之政策方向。未來「黑琵守護網」將持續串聯更多資料與合作夥伴，建立更完整的黑面琵鷺監測與預警體系，讓臺灣在東亞候鳥保育網絡中扮演更積極的角色。

來台過冬的黑面琵鷺，會合北返之空中途徑。圖／生多所提供