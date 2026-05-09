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影片激怒全網！風景區遊客粗暴推猴子險釀墜崖 遭列黑名單3年

香港01／ 撰文：林芷瑩
男遊客伸手猛推藏酋猴。（影片截圖）
男遊客伸手猛推藏酋猴。（影片截圖）

中國大陸四川峨眉山風景區是藏酋猴（藏獼猴）的聚居地，因曾發生多宗猴子傷人事件，景區屢次提醒遊客切勿與猴子近距離接觸，嚴禁以追趕、踢打等刺激或攻擊猴子。

然而，一名男遊客日前在峨眉山突然猛推坐在懸崖圍欄上進食的猴子險致其墮崖，其嬉笑惡作劇引發公眾強烈反感。

5月7日晚，峨眉山景區通報稱，涉事男遊客的行為違反野生動物保護相關規定，已將其列入「不文明遊客黑名單」，3年內禁止進入峨眉山景區。

影片顯示，峨眉山景區一處步行道上，一隻猴子正安靜蹲坐在懸崖護欄上吃橙，一名黑衣男子慢慢靠近，突然衝上前並伸出雙手推猴子。幸猴子被推出欄桿瞬間，立即伸出雙手凌空緊抓欄桿，才未有墮崖，該名男子則嬉笑著跑開。男遊客伸手猛推藏酋猴。

片段在網上廣傳後引起熱議，大批網友認為該男子行為不妥，批評他此舉並非開玩笑，而是漠視生命，「我很少站在猴子這邊，但這次我站猴子」「殘害生靈的人，我相信他有機會也會殘害同類，因為根本沒有對生命的敬畏」「蓄意傷害野生動物，這是犯罪」「這是出於一種什麼心態？為了自己的樂趣就可以隨意傷害？」。

5月7日，峨眉山風景名勝區管理委員會通報，經查，事發於5月4日下午，景區雷洞坪區域，並非網傳懸崖危險路段，一名男遊客遊經此地時，推搡路邊欄桿上進食猴子，引起社會廣泛關注，造成不良的社會影響。

景區已查找到涉事男遊客，並核實其身份，在調查處理過程中，他已就相關行為認錯和道歉。涉事男遊客行為違反野生動物保護相關規定，根據峨眉山風景名勝區旅遊文明行為相關管理規定，景區決定將其列入「不文明遊客黑名單」，3年內禁止進入峨眉山景區。

通報稱，峨眉山藏酋猴屬國家二級保護野生動物，保護野生動物是公民法定義務，也是人與自然和諧共處的生態理念的體現，呼籲廣大遊客遵守景區管理規定，自覺保護野生動物，與野生動物保持安全距離，不投喂、不挑逗、不傷害；理性甄別網絡信息，自覺抵制惡意流量炒作，共同維護景區旅遊秩序和生態文明。

峨眉山猴子為藏酋猴（藏獼猴），俗稱「峨眉猴」「大青猴」「老青猴」，因長期生活在佛教名山，故妙號「猴居士」，以多種植物的葉、芽、果、枝及竹筍為食，兼食昆蟲、蛙、鳥卵等動物性食物，在峨眉山風景區自然分布約15群500餘隻野生猴。

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文章授權轉載自《香港01》

四川 猴子

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