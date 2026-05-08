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北市動物園馬來貘「莉姆路」抵星國 盼組新家庭

中央社／ 台北8日電

台北動物園今天表示，為了維持馬來貘的域外保育族群，馬來貘「莉姆路」在今天啟程並順利抵達新加坡動物園，邀請喜歡「莉姆路」的民眾若至當地，別忘了前往拜訪並送上祝福。

「莉姆路」在民國113年7月15日出生，爸爸「貘克」來自捷克布拉格動物園，還未見到孩子出生就因急性肺水腫離世；媽媽「貘莉」則是土生土長的台北貘。台北市立動物園今年初分享，1歲半的「莉姆路」已完全換上成年個體的黑白外衣，正在學習獨立生活，還出現少年般的叛逆感。

園方今天透過新聞稿表示，肩負族群交流的任務，「莉姆路」自4月進入檢疫觀察期，並在今天清晨搭機前往新加坡，目前已平安抵達新加坡動物園，一切安好。

動物園說明，為了維持域外族群的基因歧異度並確保族群健康，動物園間透過動物交流的方式，安排不同家族親緣的馬來貘配對，而新加坡動物園曾借殖馬來貘「Putri」來到台北，與「貘樹」產下下一代，讓兩地血緣開枝散葉。

動物園表示，如今「莉姆路」同樣透過跨國合作牽起姻緣線，期待牠能和不同的馬來貘個體交流，建立新家族，邀請喜歡「莉姆路」的民眾若有機會到新加坡旅遊，別忘了前往動物園拜訪並送上祝福。

馬來貘 動物園 台北 新加坡

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