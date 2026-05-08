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新豐飼主住院未託人照料 14貓多日斷糧 動保所急安置

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
動保所於現場發現14隻貓，且健康狀況不佳，為避免貓隻持續遭受危害，緊急扣留安置14隻貓。圖／縣府提供
動保所於現場發現14隻貓，且健康狀況不佳，為避免貓隻持續遭受危害，緊急扣留安置14隻貓。圖／縣府提供

新竹縣動物保護防疫所日前接獲民眾檢舉，於新竹縣新豐鄉查獲貓隻不當飼養案，飼主疑似住院，卻未委託他人協助照顧貓隻，致貓隻多日無人餵食，有致死之虞。動保所於現場發現14隻貓，且健康狀況不佳，為避免貓隻持續遭受危害，緊急扣留安置14隻貓，由獸醫協助給予除蚤藥物等必要照護，違反動保法部分將依法裁處。

動保所於5月4日接獲民眾檢舉，疑有不當飼養案件，不過因部分貓隻躲在牆壁夾層中，救援團隊至5月6日成功將所有貓隻救援入所，總計14隻貓隻健康狀況不佳，具腹瀉、跳蚤感染及皮膚病等症狀。

除此之外，該飼養場所環境髒亂、未提供食物及乾淨水源，並發現未依規定寵物登記等多項違反動物保護法的行為。為避免危害繼續發生，動保所已扣留安置14隻貓，並由獸醫師立即給予除蚤藥物及必要照護。

依據動物保護法第30-1條第1項：飼主違反第5條第2項第1款至第10款及第6條規定，過失傷害或使動物遭受傷害，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，處新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰，並依32條第1項沒入飼主貓隻。

14隻貓隻已由動保所依行政執行法第36條予以扣留安置，其餘所犯情事亦將待事證確認後依法處分、嚴懲不貸。

動保所呼籲，民眾飼養動物，應善盡飼主責任，提供動物必要之食物、飲水、照護及安全環境；如因故無法妥善照顧，也應主動尋求協助或委託他人照顧，切勿任由動物處於飢餓、疾病或危險狀態，以免違反「動物保護法」相關規定。

動保所於5月4日接獲民眾檢舉，疑有不當飼養案件。圖／縣府提供
動保所於5月4日接獲民眾檢舉，疑有不當飼養案件。圖／縣府提供

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