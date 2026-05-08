鼠患延燒 愛鼠協會：老鼠非妖魔不應虐殺 源頭管理應做2件事

北市鼠患持續延燒。台灣愛鼠協會今開放全國唯一的鼠類收容現場，呼籲大眾以「環境治理」取代「毒殺思維」。協會指出，鼠患不應被簡化為「老鼠太多」，而是環境治理失靈的警訊，若城市不切斷食物與棲息源，投藥速度絕對趕不上老鼠繁殖速度，呼籲鼠患治理應提升為「都市治理方案」，從源頭斷絕食物源、封堵棲息空間，並宣導公民教育與業者責任。

台灣動物保護行政監督聯盟、台灣愛鼠協會創會理事長的張勝鬘說，老鼠不是妖魔，當城市出現大量鼠蹤時，真正該被檢討的，是人類如何製造了適合牠們生存的環境。近期老鼠的負面印象近期被過度放大，許多人直覺想到毒殺、黏鼠板或全面消滅，但這種集體仇恨不僅無法解決鼠患，更產生嚴重副作用。

張勝鬘說，協會收容的多數是被棄養、無法在野外生存的寵物鼠，牠們與犬貓一樣擁有痛覺與情緒。「即使是出沒於暗處的野鼠，也不應成為被虐殺的對象」，協會反對殘酷的對待，以科學方法與環境治理進行防治，這才是現代文明城市的表現。

張勝鬘說，老鼠有驚人的生理特性，發情周期短、懷孕期極快、產子量大、早熟，幼鼠出生一個月就有生育能力，懷孕20天即可生產，且一胎可產下5到15隻老鼠，因此單靠「毒殺」，永遠趕不上繁殖速度。源頭管理重於事後撲殺，若城市不切斷食物與棲息源，投藥的速度絕對趕不上老鼠「等比級數」的繁殖速度。

她進一步說，鼠患治理應回歸3個基本原則，包括強化垃圾與廚餘管理；建築與公共空間防鼠設計，社區、市場與公共設施應建立檢查機制，封堵排水孔與管線縫隙，從物理上達成「不讓鼠住」，以及公民教育與業者責任， 鼠患治理不應只靠政府，住戶與店家應落實垃圾不落地、不堆積雜物。

張勝鬘呼籲，政府應參考國際經驗，將鼠患治理提升為「都市治理方案」，而非停留在短期的噴藥與消毒。尤其在氣候變遷影響下，鼠類活動時間拉長，唯有從源頭斷絕食物源、封堵棲息空間，才能真正降低鼠患。