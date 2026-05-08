台東驚現「鳥海」奇景！大批黃頭鷺過境 醫籲防範禽流感

台東縣太麻里地區近期出現大批黃頭鷺過境景象，吸引不少民眾拍攝。不過，國內日前才公布首例本土人類感染H7N7亞型A型流感病例，讓不少民眾提高警覺。衛福部台東醫院家醫科暨旅遊醫學門診醫師陳祚冰提醒，候鳥過境應避免接觸禽鳥排泄物及病死禽鳥，做好基本防護。

陳祚冰指出，禽流感病毒主要在禽鳥間傳播，人類感染案例相對少見，多半與直接接觸病禽、禽鳥排泄物或受汙染環境有關。若病毒發生變異，才可能提高跨物種感染甚至人傳人的風險，因此民眾仍不可掉以輕心。

他進一步說明，一般常見呼吸道疾病可分為普通感冒與流行性感冒。普通感冒大多由鼻病毒、冠狀病毒等引起，症狀以喉嚨痛、流鼻水及咳嗽為主，多數約一週可自行痊癒；而流感則可能出現高燒、肌肉痠痛、全身倦怠等症狀，嚴重時甚至可能併發肺炎。

至於禽流感，則多由A型流感病毒引起，部分高病原性病毒可能造成禽鳥大量死亡，少數情況下也會感染人類。感染者可能出現高燒、肺炎甚至呼吸衰竭等重症症狀，高風險族群尤其需要提高警覺。

疾病管制署日前公布，國內出現首例本土人類感染H7N7亞型A型流感病例，患者為從事養禽工作的男性，感染後一度出現肺炎等重症情形，所幸經治療後已康復出院。疾管署指出，目前未發現人傳人情況，相關接觸者健康監測後也未新增病例，整體公共衛生風險評估仍屬低風險。

不過，隨著近期候鳥活動頻繁，仍讓部分民眾擔憂禽流感疫情是否可能增加傳播風險。對此，陳祚冰表示，台東因特殊地理位置，屬候鳥遷徙重要路徑之一，每年都會有大量候鳥停留或過境，部分野生禽鳥可能帶有A型流感病毒，包括H5N1、H5N6及H7N9等亞型，但候鳥出現並不代表一定帶有病毒，也不等於疫情爆發。

陳祚冰呼籲民眾，若發現不明原因死亡禽鳥，切勿徒手碰觸，應通報相關單位處理；平時避免接觸禽鳥排泄物及受污染環境，從事禽鳥相關工作時應落實口罩、手套等個人防護措施，如出現發燒、咳嗽等疑似症狀，也應盡速就醫並主動告知接觸史，以降低跨物種感染及社區傳播風險。