快訊

周末鬼故事？台股盤中急殺800點 這些族群成重災區

鐵粉注意！吉伊卡哇SuperCard悠遊卡盲包5/13開賣 定價150元有金卡隱藏版

日月光高雄K7廠化學液外洩！12員工身體不適送醫、急疏散76人

聽新聞
0:00 / 0:00

萌樣小虎斑貓困廚房排煙管 碧潭飯店同意切管救援「不計代價」

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
曾受困新店碧潭風景區某星級飯店中央廚房排煙管道的小虎斑貓，獲救之後經細心照護已恢復健康萌樣，完成基礎核心疫苗注射、開放民眾認養。圖／新北市動保處提供
曾受困新店碧潭風景區某星級飯店中央廚房排煙管道的小虎斑貓，獲救之後經細心照護已恢復健康萌樣，完成基礎核心疫苗注射、開放民眾認養。圖／新北市動保處提供

新北市動保處日前接獲新店碧潭風景區某星級飯店動物救援通報，獲飯店同意不計代價救貓，動保處人員切開中央廚房排煙管道，營救誤闖受困小野貓。這隻可愛小虎斑經細心照護已恢復健康萌樣，完成基礎核心疫苗注射、開放民眾認養。

當時廚房工作人員聽見哀嚎聲但找不到貓蹤而通報，動保處派員抵達發現排煙管道太長且屬半封閉空間，小貓困在沒有出口的高處封閉端，人員及工具皆無法深入營救，經協調之後飯店同意不計代價停工，切開管道營救生命。

幸好小虎斑貓沒有嚴重外傷，被帶回醫療中心檢查，只是神情緊張、眼睛有分泌物及輕微脫水，經加強照護、餵食營養品及輸液之後恢復健康，目前收容在汐止的烏圓炯炯愛心認養小棧，開放認養。

動保處獸醫師說，貓咪天生喜歡在高牆、圍籬上行走及探索洞穴，高處可清楚觀察周遭動靜避免地面潛在威脅，鑽洞則可滿足探索好奇天性，研判小虎斑應該是由排煙管低處出口往上鑽，結果受困高處封閉端，目前精神、食慾等身體機能都很好，期待能找到幸福溫暖的家。有興趣的民眾可上「新店動物之家」官方粉絲專頁查詢（https://www.facebook.com/xindian.animalsfamily/）。

新北市動保處表示，民眾若遇到需救援的動物，可撥打「1959」動保專線或動保處24小時通報電話(02-29596353)報案，動保處設有毛寶貝醫療中心，能提供妥善收容安置及醫療照護，公立動物之家認養犬貓可享免費醫療諮詢、疫苗注射等各式優惠福利，詳情可查詢動保處官網或加入「新北市動物保護防疫處」粉絲專頁（https://www.facebook.com/tpc58801/）。

曾受困新店碧潭風景區某星級飯店中央廚房排煙管道的小虎斑貓，獲救之後經細心照護已恢復健康萌樣，完成基礎核心疫苗注射、開放民眾認養。圖／新北市動保處提供
曾受困新店碧潭風景區某星級飯店中央廚房排煙管道的小虎斑貓，獲救之後經細心照護已恢復健康萌樣，完成基礎核心疫苗注射、開放民眾認養。圖／新北市動保處提供

小野貓當時受困在沒有出口的高處封閉端，人員及工具皆無法深入營救，經協調之後飯店同意不計代價停工切開管道營救生命。圖／新北市動保處提供
小野貓當時受困在沒有出口的高處封閉端，人員及工具皆無法深入營救，經協調之後飯店同意不計代價停工切開管道營救生命。圖／新北市動保處提供

小野貓當時受困在沒有出口的高處封閉端，人員及工具皆無法深入營救，經協調之後飯店同意不計代價停工切開管道營救生命。圖／新北市動保處提供
小野貓當時受困在沒有出口的高處封閉端，人員及工具皆無法深入營救，經協調之後飯店同意不計代價停工切開管道營救生命。圖／新北市動保處提供

曾受困新店碧潭風景區某星級飯店中央廚房排煙管道的小虎斑貓，獲救之後經細心照護已恢復健康萌樣，完成基礎核心疫苗注射、開放民眾認養。圖／新北市動保處提供
曾受困新店碧潭風景區某星級飯店中央廚房排煙管道的小虎斑貓，獲救之後經細心照護已恢復健康萌樣，完成基礎核心疫苗注射、開放民眾認養。圖／新北市動保處提供

貓咪 碧潭

延伸閱讀

東海大學參訪板橋動物之家 從第一線看見流浪動物議題

綠議員提「借貓滅鼠」遭打槍後氣噗噗 網吐槽：去做智商檢測

師大浪貓「豆豆」車禍亡 保育團體：遊蕩誤認自由致悲劇 籲強化收容與認養

廣角鏡／4小虎鯨擱淺八里北堤沙灘 緊急救援

相關新聞

萌樣小虎斑貓困廚房排煙管 碧潭飯店同意切管救援「不計代價」

新北市動保處日前接獲新店碧潭風景區某星級飯店動物救援通報，獲飯店同意不計代價救貓，動保處人員切開中央廚房排煙管道，營救誤闖受困小野貓。這隻可愛小虎斑經細心照護已恢復健康萌樣，完成基礎核心疫苗注射、開放民眾認養。

另類搶匪？日本「山神」闖市區銀行引騷動…等3小時「拿許可證」才捕獲

牠是來提款的嗎？日本新潟縣柏崎市近日發生一宗離奇「劫案」，主角竟是當地被譽為「山神」的日本鬣羚，牠意外闖入市內銀行引發騷動，需清場保障民眾安全，一度被路人誤以為發生搶劫案。由於日本鬣羚屬《文化財保護法》下的「國家特別天然紀念物」（有國家級獨特價值的珍貴動植物、地形等），捕捉需特別許可，最終將牠困在銀行內3小時後才成功用麻醉吹箭捕獲，將安排放歸山林。

廣角鏡／台北市立動物園「煤炭球」幼鳥萌翻

春末季節，台北市立動物園可見各種鳥爸媽帶寶寶的育雛畫面，白腹秧雞寶寶孵化時已長滿絨毛、睜開雙眼，不久就具有跟隨親鳥趴趴走、甚至游水的能力，像一顆顆全黑的小「煤炭球」若隱若現地在水邊活動。

疑遭十字弓射擊…三義犬隻胸口中箭1死1重傷 警方專案小組追查

苗栗縣三義鄉今天發生2隻犬隻中箭，1隻不幸死亡，另隻重傷命危，經送動物醫院搶救中，苗栗警察分局接獲報案，組成專案小組偵辦，已掌握特定對象。

曾遭殘暴虐砍…新北小狗QQ康復重拾笑容 施暴者移送法辦

你見過會笑的狗嗎？目前暫住新北市板橋動物之家的QQ，臉上便常帶著一抹微笑，格外可愛。然而幾個月前牠曾遭飼主男友持水果刀殘暴虐砍，住院許久才康復。施暴者已因此被依違反動保法移送地檢署偵辦。

雲林林內山區步道出現「森林精靈」 林保署籲留給八色鳥家族安全環境

雲林八色鳥保育有成，每年4、5月在台灣低海拔林地繁殖，最近雲林林內鄉龍過脈步道陸續被發現八色鳥蹤跡。負責監測的當地湖本社區發展協會指出，八色鳥比去年早約一周出現，4月12日記錄到首筆鳥蹤後迄今觀察到1

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。