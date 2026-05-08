萌樣小虎斑貓困廚房排煙管 碧潭飯店同意切管救援「不計代價」

新北市動保處日前接獲新店碧潭風景區某星級飯店動物救援通報，獲飯店同意不計代價救貓，動保處人員切開中央廚房排煙管道，營救誤闖受困小野貓。這隻可愛小虎斑經細心照護已恢復健康萌樣，完成基礎核心疫苗注射、開放民眾認養。

當時廚房工作人員聽見哀嚎聲但找不到貓蹤而通報，動保處派員抵達發現排煙管道太長且屬半封閉空間，小貓困在沒有出口的高處封閉端，人員及工具皆無法深入營救，經協調之後飯店同意不計代價停工，切開管道營救生命。

幸好小虎斑貓沒有嚴重外傷，被帶回醫療中心檢查，只是神情緊張、眼睛有分泌物及輕微脫水，經加強照護、餵食營養品及輸液之後恢復健康，目前收容在汐止的烏圓炯炯愛心認養小棧，開放認養。

動保處獸醫師說，貓咪天生喜歡在高牆、圍籬上行走及探索洞穴，高處可清楚觀察周遭動靜避免地面潛在威脅，鑽洞則可滿足探索好奇天性，研判小虎斑應該是由排煙管低處出口往上鑽，結果受困高處封閉端，目前精神、食慾等身體機能都很好，期待能找到幸福溫暖的家。有興趣的民眾可上「新店動物之家」官方粉絲專頁查詢（https://www.facebook.com/xindian.animalsfamily/）。

新北市動保處表示，民眾若遇到需救援的動物，可撥打「1959」動保專線或動保處24小時通報電話(02-29596353)報案，動保處設有毛寶貝醫療中心，能提供妥善收容安置及醫療照護，公立動物之家認養犬貓可享免費醫療諮詢、疫苗注射等各式優惠福利，詳情可查詢動保處官網或加入「新北市動物保護防疫處」粉絲專頁（https://www.facebook.com/tpc58801/）。

曾受困新店碧潭風景區某星級飯店中央廚房排煙管道的小虎斑貓，獲救之後經細心照護已恢復健康萌樣，完成基礎核心疫苗注射、開放民眾認養。圖／新北市動保處提供

小野貓當時受困在沒有出口的高處封閉端，人員及工具皆無法深入營救，經協調之後飯店同意不計代價停工切開管道營救生命。圖／新北市動保處提供

小野貓當時受困在沒有出口的高處封閉端，人員及工具皆無法深入營救，經協調之後飯店同意不計代價停工切開管道營救生命。圖／新北市動保處提供