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另類搶匪？日本「山神」闖市區銀行引騷動…等3小時「拿許可證」才捕獲

香港01／ 撰文：賈桂琳
不少人起初誤以為發生銀行劫案，「山神」被誤會變「劫匪」，得知是野生動物闖入後均大感意外。（網絡影片截圖）
不少人起初誤以為發生銀行劫案，「山神」被誤會變「劫匪」，得知是野生動物闖入後均大感意外。（網絡影片截圖）

牠是來提款的嗎？日本新潟縣柏崎市近日發生一宗離奇「劫案」，主角竟是當地被譽為「山神」的日本鬣羚，牠意外闖入市內銀行引發騷動，需清場保障民眾安全，一度被路人誤以為發生搶劫案。由於日本鬣羚屬《文化財保護法》下的「國家特別天然紀念物」（有國家級獨特價值的珍貴動植物、地形等），捕捉需特別許可，最終將牠困在銀行內3小時後才成功用麻醉吹箭捕獲，將安排放歸山林。

日媒報導，事件發生在JR柏崎站前商業街的第四北越銀行柏崎分行。警方表示，4月27日中午約12時15分，銀行職員報警稱有「羚羊」闖入銀行內部，後來發現是受保護的日本鬣羚，牠從銀行自動櫃員機（ATM）區域進入，在銀行內滯留。由於鬣羚一般受驚時衝撞力極大，銀行人員迅速將店內顧客疏散，放下ATM區域鐵閘，將其暫時封鎖在該區域。

因為大批警員趕到現場維持秩序，附近民眾與商戶紛紛圍觀，不少人起初誤以為發生銀行劫案。這隻雌性鬣羚體長約1米，當地獵友會表示，牠在一周前已在區內徘徊，但行蹤飄忽。在當日上午約10時30分左右，距離事發銀行約250米的一間釀酒廠，也有民眾見到同一隻鬣羚出沒。

工作人員順利完成捕獲，鬣羚毫髮無損，被安全放歸其自然棲息地。（網絡影片截圖）
工作人員順利完成捕獲，鬣羚毫髮無損，被安全放歸其自然棲息地。（網絡影片截圖）

由於日本鬣羚受法律保護，獵人需要市政府批出緊急許可才可捕獲，故牠「被困」3小時後，獵人才獲准用麻醉吹箭捕捉，後續將放歸山林。

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文章授權轉載自《香港01》

日本 銀行 保育類野生動物

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