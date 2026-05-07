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疑遭十字弓射擊…三義犬隻胸口中箭1死1重傷 警方專案小組追查
苗栗縣三義鄉今天發生2隻犬隻中箭，1隻不幸死亡，另隻重傷命危，經送動物醫院搶救中，苗栗警察分局接獲報案，組成專案小組偵辦，已掌握特定對象。
苗栗分局鯉魚派出所今天上午10點多接獲民眾案，家中照顧的犬隻中箭，員警趕到現場，1隻狗胸前插著弓箭，懷疑是遭人以十字弓射中，傷勢相當嚴重，協助民眾緊急送動物醫院搶救，並已完成手術。目前尚未脫離險境，持續觀察治療中。
警方調查，另有1隻中箭死亡，案涉以器械攻擊動物，造成1死1重傷，情節相當嚴重，專案小組過濾監視器，掌握特定對象追查中。
苗栗縣動物保護防疫所指出，動物保護法第25條第1款規定，故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失者，可處2年以下徒刑或拘役，併科20萬元至200萬元罰金，如情節重大情形者，最高可處5年以下徒刑。
縣府強調，動物受法律保護，任何蓄意傷害動物之行為，均嚴重違反動物保護精神，也可能危及社區安全，尊重生命是維護社會安全與文明的重要基礎，民眾切勿以暴力方式對待動物，如發現疑似傷害動物、虐待動物或危害公共安全情形，請立即通報警察機關或動防所，以利即時救援、蒐證及依法處理，共同守護動物安全與社區安寧。
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