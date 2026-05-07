苗縣三義毛孩遭弓箭射傷 警成立專案小組偵辦

苗栗縣三義鄉鯉魚村發生毛孩遭弓箭射傷事件，警方初步掌握有2隻浪犬受害，其中1隻已傷重死亡，因涉及以器械攻擊動物，情節嚴重，苗栗縣警局苗栗分局已成立專案小組偵辦。

張姓女子今天在社群平台Threads發文指出，三義鯉魚村發生可怕的弓箭射狗事件，並隨文附上2張犬隻受傷照片，痛批「實在太可惡」。照片中的毛孩胸口被1支弓箭射穿倒地，傷口流出鮮血奄奄一息，令人不忍。

張姓女子接受媒體電訪指出，住在三義鯉魚村的娘家媽媽清晨發現，平日照顧餵食的浪犬遭弓箭射傷，一時間不知如何是好，她接獲母親電話求助，趕緊駕車回娘家將犬隻送往台中市豐原地區的動物醫院救治。

女子表示，受傷的浪犬跟母親向來親近，也會陪著母親做資源回收，昨天半夜母親曾聽見外頭有狗吠聲，以為是浪犬在打架，未料清晨發現狗狗受傷慘狀，經送醫後，獸醫評估情況並不樂觀；此外，有村民稱土地公附近還有另一隻浪犬也遭弓箭射殺身亡。

「太可怕了」張姓女子說，村裡都是老人家，旁邊還有小學，這種行為絕對不能姑息，已經報警處理。

苗栗縣警察局苗栗分局表示，鯉魚派出所接獲民眾案後，員警第一時間協助將受傷犬隻緊急送往動物醫院救治，因案件涉及以器械攻擊動物，情節嚴重，目前已成立專案小組積極偵辦。

苗栗警分局提醒，依動物保護法第25條第1款規定，任何人如有違反同法第5條第2項、第6條或第12條第1項規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，並致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失者，將面臨2年以下有期徒刑或拘役，並併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。