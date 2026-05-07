曾遭殘暴虐砍…新北小狗QQ康復重拾笑容 施暴者移送法辦

你見過會笑的狗嗎？目前暫住新北市板橋動物之家的QQ，臉上便常帶著一抹微笑，格外可愛。然而幾個月前牠曾遭飼主男友持水果刀殘暴虐砍，住院許久才康復。施暴者已因此被依違反動保法移送地檢署偵辦。

那是年初1個強烈冷氣團來襲的寒冷深夜，飼主的同居男友自外返家，好意想幫QQ覆蓋毛毯，可能嚇到牠而被咬傷手腕，氣到拿曬衣桿驅趕結果又被咬一次。頓時情緒失控拿水果刀攻擊QQ，砍傷牠的臉部與前肢。

板橋派出所員警獲報到場時，QQ的傷口血流不止，地板也有斑斑血跡，連忙轉報動保處派員協助緊急送醫搶救，經妥善照護至3月康復後才被轉到板橋動物之家安置，開放民眾認養。

新北市動保處表示，無論動機為何，以暴力方式對待動物均屬違法行為，持刀傷害QQ的男子涉及刑事責任，依據動保法第6條，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物；第25條規定，故意傷害動物致其肢體嚴重損傷或功能喪失者，最重可處2年以下有期徒刑，併科20萬元以上200萬元以下罰金，已請板橋警分局函送新北地檢署偵辦。

飼主則列入飼養黑名單，終身不得認養犬貓，因為她未盡妥善照顧犬隻責任，未考量犬隻生命安全，致所飼養動物遭受傷害，違反動保法第5條對於其管領之動物應避免其遭受騷擾、虐待或傷害，所以依第32條規定將該犬隻予以沒入，並依第33條之1規定，列入不得飼養犬貓名單，並須接受動物保護講習。

動保處呼籲，民眾如發現疑似虐待、傷害動物等情形，可立即通報1999市政專線或撥打1959動物保護專線，亦可使用「新北市動保即時通」App平台。對於任何涉嫌違反動物保護法案件，將持續與警察機關合作追究責任，保障動物基本生命權。

新北市板橋動物之家收容的犬隻QQ，臉上常帶著一抹微笑，格外可愛。然而幾個月前牠曾人持水果刀殘暴虐砍，住院許久才康復。施暴者已被依違反動保法移送地檢署偵辦。圖／新北市動保處提供

新北市板橋動物之家收容的犬隻QQ，臉上常帶著一抹微笑，格外可愛。然而幾個月前牠曾人持水果刀殘暴虐砍，住院許久才康復。施暴者已被依違反動保法移送地檢署偵辦。圖／新北市動保處提供