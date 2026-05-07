雲林林內山區步道出現「森林精靈」 林保署籲留給八色鳥家族安全環境

雲林八色鳥保育有成，每年4、5月在台灣低海拔林地繁殖，最近雲林林內鄉龍過脈步道陸續被發現八色鳥蹤跡。負責監測的當地湖本社區發展協會指出，八色鳥比去年早約一周出現，4月12日記錄到首筆鳥蹤後迄今觀察到10隻，林保署也呼籲登山遊客觀察或拍照時切勿干擾。

八色鳥被譽為「森林精靈」，每年4月至9月間會從東南亞遷徙來台繁殖，雲林縣林內鄉湖本地區多年前出現保育類夏季候鳥八色鳥，並發動展開保育，使湖本成為國內知名的八色鳥村落，經多方保育，每年4、5月山區丘陵的林地都會出現八色鳥棲息繁殖，常吸引國際鳥友前來探訪鳥蹤。

負責林業保育署監測計畫的湖本社區發展協會總幹事陳嘉宏表示，部分鳥友、志工在今年4月12日觀察到首筆八色鳥影像，比去年早約1周出現在林內山區，迄今觀察到約10隻，監測計畫目前將持續觀測到五月中旬，是否能高出去年35隻的紀錄，仍有待觀察。

陳嘉宏指出，紀錄顯示去年在林內龍過脈步道，曾發現成功繁殖一對八色鳥，4月20日有鳥友觀察到一隻被命名為「小八」的八色鳥，出現龍過脈步道且不太怕人，鳥友會持續再觀察紀錄。

陳嘉宏表示，據過去資料分析，八色鳥約在8月就會陸續飛離林內，社區志工會持續追縱，若有發現築巢或育雛，也會善加巡護，八色鳥喜歡生活在安靜、穩定的環境，所以很怕干擾，呼籲民眾若有發現不餵食、不播放鳥音、不要誘拍，以免干擾棲地。

林業及自然保育署南投分署指出，餵食或誘拍可能改變鳥類自然覓食習性或育雛，甚至影響健康與生態平衡，增加生存壓力與風險，為守護繁殖安全，分署已於棲地周邊架設紅外線相機持續監測，也籲請山友配合護鳥保育

雲林林內龍過脈步道出現八色鳥蹤影。圖／南投分署竹山工作站提供