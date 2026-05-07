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影／批台鐵運活體動物如同「貨物」 動保團體呼籲通盤檢討

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
台灣愛兔協會、台灣動物社會研究會與立法委員林淑芬（左二）等人舉行記者會，揭露台鐵運送活體動物缺乏專業，應建立制度，記者會現場公布許多小動物運送途中受傷死亡影像。記者曾原信／攝影
台灣愛兔協會、台灣動物社會研究會與立法委員林淑芬（左二）等人舉行記者會，揭露台鐵運送活體動物缺乏專業，應建立制度，記者會現場公布許多小動物運送途中受傷死亡影像。記者曾原信／攝影

台灣愛兔協會、台灣動物社會研究會與立法委員林淑芬洪孟楷今天上午於立法院共同舉行記者會，揭露台灣活體動物商業運輸，尤其台鐵行包車運輸活體動物時，缺乏專業及制度，導致動物於運送途中遭受巨大痛苦甚至死亡，呼籲主管機關農業部應通盤檢討「動物運送管理辦法」。

台灣動物社會研究會指出，現行「動物運送管理辦法」僅針對豬、牛、羊、雞、鴨、鵝等經濟動物及少部分保育類野生動物有制定運送規範，但對於雛雞、雛鴨、幼畜、小型哺乳類動物等，其商業運輸規範，不論是法規面、專業訓練、環境設施、督導稽核皆不完善，活體時常在擁擠高溫環境下死亡，研究會認為，這樣危險的運送條件不只讓小動物承受巨大痛苦，也增加疾病傳染風險。

台灣愛兔協會、台灣動物社會研究會與立法委員林淑芬（中）等人舉行記者會，揭露台鐵運送活體動物缺乏專業，應建立制度。記者曾原信／攝影
台灣愛兔協會、台灣動物社會研究會與立法委員林淑芬（中）等人舉行記者會，揭露台鐵運送活體動物缺乏專業，應建立制度。記者曾原信／攝影

台灣愛兔協會、台灣動物社會研究會與立法委員林淑芬（左二）等人舉行記者會，揭露台鐵運送活體動物缺乏專業，應建立制度。記者曾原信／攝影
台灣愛兔協會、台灣動物社會研究會與立法委員林淑芬（左二）等人舉行記者會，揭露台鐵運送活體動物缺乏專業，應建立制度。記者曾原信／攝影

洪孟楷 林淑芬 農業部

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