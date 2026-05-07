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影／批台鐵運活體動物如同「貨物」 動保團體呼籲通盤檢討
台灣愛兔協會、台灣動物社會研究會與立法委員林淑芬、洪孟楷今天上午於立法院共同舉行記者會，揭露台灣活體動物商業運輸，尤其台鐵行包車運輸活體動物時，缺乏專業及制度，導致動物於運送途中遭受巨大痛苦甚至死亡，呼籲主管機關農業部應通盤檢討「動物運送管理辦法」。
台灣動物社會研究會指出，現行「動物運送管理辦法」僅針對豬、牛、羊、雞、鴨、鵝等經濟動物及少部分保育類野生動物有制定運送規範，但對於雛雞、雛鴨、幼畜、小型哺乳類動物等，其商業運輸規範，不論是法規面、專業訓練、環境設施、督導稽核皆不完善，活體時常在擁擠高溫環境下死亡，研究會認為，這樣危險的運送條件不只讓小動物承受巨大痛苦，也增加疾病傳染風險。
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