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「鳥事」頻傳！台北動物園鳥寶寶「煤炭球」模樣萌翻

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
白腹秧雞幼鳥身上覆滿絨毛，就像一顆小黑炭。圖／台北市立動物園提供
白腹秧雞幼鳥身上覆滿絨毛，就像一顆小黑炭。圖／台北市立動物園提供

每逢春末季節，台北市立動物園的水邊、樹叢生機滿滿，可見各種鳥爸媽帶著寶寶的育雛畫面。園方今分享，鳥園水禽區的紅冠水雞、白腹秧雞等都屬於早熟性水鳥，毛球般的鳥寶寶孵出不久後就能跟著爸媽四處活動覓食，鳥園雉類珍禽區日前誕生一隻巴拉望孔雀雉寶寶。

動物園的鳥園水禽區是網室型的沉浸式參觀環境，規畫許多植栽和水域空間讓水鳥運用，每到春天經常可以發現有些水鳥寶寶默默地在草叢間現身。紅冠水雞、白腹秧雞是城市中的綠地和水域經常出現的物種，在動物園的參觀區域和野外環境，也容易偶遇這些水鳥帶著寶寶活動。

動物園分享，屬於早熟性鳥類的白腹秧雞寶寶孵化時，已長滿絨毛、睜開雙眼，不久就具有跟隨親鳥趴趴走、甚至游水的能力，經常有機會觀察到牠們像一顆顆全黑的小「煤炭球」一樣，若隱若現地在水邊活動。

園方說，紅冠水雞寶寶長得也像顆黑毛球，但牠們的幼鳥時期有前額較禿的特徵，並有紅色的嘴喙，和白腹秧雞寶寶們長得不一樣。有時也會發現同一對紅冠水雞爸媽不同時期生下的寶寶們一起生活，就會出現成鳥、咖啡色亞成鳥和毛球般幼鳥同框的有趣畫面。

動物園提醒，早熟性鳥類寶寶在野外現身活動是正常的行為，牠們爸媽有可能就在附近照顧，所以遇到能正常行動、外觀健康的鳥寶寶時，別急著帶走牠們當作救援或擅自飼養，才能讓鳥寶寶在爸媽的養育下順利長大。

鳥園水禽區還可以看到去年夏天孵化的灰頸冠鶴和大紅鶴「少年」，園方介紹大紅鶴的亞成鳥體型已經接近成鳥，但灰黑色的羽毛和雙腿還是和成鳥外觀有不少差異。

動物園也提到，兩棲爬蟲動物館前的新生丹頂鶴寶寶正飛速成長中，雖然仍經常躲藏在鶴媽媽的身邊或草叢裡，但鶴寶寶的脖子和雙腿有越來越修長粗壯的趨勢，想目睹丹頂鶴寶寶外表小巧的可愛模樣，一定要把握機會。

大紅鶴的亞成鳥體型已經接近成鳥，但灰黑色的羽毛和雙腿還是認得出是少年。圖／<a href='/search/tagging/2/台北市立動物園' rel='台北市立動物園' data-rel='/2/245968' class='tag'><strong>台北市立動物園</strong></a>提供
大紅鶴的亞成鳥體型已經接近成鳥，但灰黑色的羽毛和雙腿還是認得出是少年。圖／台北市立動物園提供

鳥園的雉類區日前誕生了一隻巴拉望孔雀雉。圖／台北市立動物園提供
鳥園的雉類區日前誕生了一隻巴拉望孔雀雉。圖／台北市立動物園提供

白腹秧雞和紅冠水雞是城市中的綠地和水域經常出現的物種，容易被民眾觀察到育幼的模樣。圖／台北市立動物園提供
白腹秧雞和紅冠水雞是城市中的綠地和水域經常出現的物種，容易被民眾觀察到育幼的模樣。圖／台北市立動物園提供

紅冠水雞等鳥類屬於早熟性水鳥，幼鳥出生不久後就具有活動能力。圖／台北市立動物園提供
紅冠水雞等鳥類屬於早熟性水鳥，幼鳥出生不久後就具有活動能力。圖／台北市立動物園提供

2025年夏天誕生的灰頸冠鶴由黑頸冠鶴代理爸媽養大，前陣子長大的灰頸冠鶴移居鳥園水禽區。圖／台北市立動物園提供
2025年夏天誕生的灰頸冠鶴由黑頸冠鶴代理爸媽養大，前陣子長大的灰頸冠鶴移居鳥園水禽區。圖／台北市立動物園提供

兩周大的丹頂鶴寶寶飛速成長，雙腿愈來愈修長。圖／台北市立動物園提供
兩周大的丹頂鶴寶寶飛速成長，雙腿愈來愈修長。圖／台北市立動物園提供

紅冠水雞寶寶雖然身上長滿絨毛，但很快就能夠游泳。圖／台北市立動物園提供
紅冠水雞寶寶雖然身上長滿絨毛，但很快就能夠游泳。圖／台北市立動物園提供

白腹秧雞寶寶會緊跟在親鳥後方活動覓食。圖／台北市立動物園提供
白腹秧雞寶寶會緊跟在親鳥後方活動覓食。圖／台北市立動物園提供

動物園 台北市立動物園

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