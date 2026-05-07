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影／空拍影像曝 4小虎鯨集體擱淺「孕媽咪」22小時急野放這原因

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
4隻活體小虎鯨野放空拍影像曝，1號個體懷有身孕，志工欣喜喊「加油」，重返大海。圖／基隆市政府提供
4隻活體小虎鯨野放空拍影像曝，1號個體懷有身孕，志工欣喜喊「加油」，重返大海。圖／基隆市政府提供

新北市八里北堤沙灘前天4隻活體小虎鯨集體擱淺後送基隆救傷站，個體有輕微消瘦及發炎現象，但整體健康狀況尚可，小虎鯨展現出極強的社交依賴，常在池中聚集並彼此呼喚，獨立穩定地在池中游泳，昨收容22小時後野放。令人驚喜的是，1號個體懷有身孕，野放過程空拍影像也曝光，志工喊「加油」聲中，逐一重返大海。

海洋委員會海洋保育署隨即啟動海洋保育類野生動物救援組織網，集結基隆市政府、新北市政府、海巡署及中華鯨豚協會等多方力量救援。醫療團隊送至基隆八斗子海之生鯨豚救傷站診斷與照護。

基隆市政府產業發展處處長蔡馥嚀指出，小虎鯨自前晚6時陸續進站後，由中華鯨豚協會安排志工徹夜輪班監測，並在醫療團隊帶領下進行了一系列精密的醫療檢查。昨檢傷報告，小虎鯨分別為2雄2雌，體長介於206至 216公分，體重則在121至139公斤之間。

志工觀察，4隻小虎鯨展現出極強的社交依賴，常在池中聚集並彼此呼喚，這也印證小虎鯨高度群體性的特質。

醫療團隊透過超音波、血檢及肺臟影像分析發現，雖然個體有輕微消瘦及發炎現象，但整體健康狀況尚在可接受範圍，且肺部功能良好。最令人驚喜的是，經超音波掃描確認，其中體型最大的1號個體目前懷有身孕，胎兒長度約15至30公分。為把握救援黃金時機，昨下午搭乘海巡艦艇、娛樂漁船萬豪168號出海野放。小虎鯨下海後，均有自然游動出海。

蔡馥嚀說明幕後過程，海之生鯨豚救傷站自去年10月落成以來，昨是第二起動物收容案件，更是近年來量體最大、任務最艱鉅的一次挑戰。受惠於新式設施的擴建，救援池容量較以往提升約1.5倍，且具備全台唯一的自動化專業吊掛系統，4隻巨鯨才能安全且高效地進入救援池。

此外，救傷站直接引進八斗子漁港外乾淨的海水，確保了救護環境的穩定性，充分展現新式設施在大型鯨豚救援上的優勢。

中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮說，獸醫到現場診斷發現2隻有外傷，疑被達摩鯊攻擊，傷口有鯊魚咬痕4隻。小虎鯨展現明顯依賴關係，在池子會聚集在一起或彼此呼喚，總體評估動物達野放標準，因為有輕微炎症反應，醫療團隊給予必要的維生素與抗生素。小虎鯨不是虎鯨的寶寶，為另外一種獨立第物種，是台灣滿常見集體擱淺的鯨豚。

小虎鯨為罕見的小型齒鯨，隸屬海豚科領航鯨亞科，廣泛分佈於全球熱帶與溫帶海域。外型特徵：體色黝黑、頭部渾圓且無明顯嘴喙。外型與瓜頭鯨極為相似，性格害羞，具高度群體性。

4隻活體小虎鯨野放空拍影像曝，1號個體懷有身孕，志工欣喜喊「加油」，重返大海。圖／基隆市政府提供
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虎鯨 野放 基隆

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