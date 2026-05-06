影／八里擱淺4隻小虎鯨 下午4時已在基隆外海野放

昨天在新北市八里北堤沙灘集體擱淺的4隻小虎鯨，被帶到基隆八斗子救傷站照料之後，今天上午完成血液檢查、超音波、X光等完整醫療檢測，經評估認為狀況良好，下午4時許由海巡署協助運至基隆外海順利完成野放作業。

新北市政府動物保護防疫處表示，昨天接獲通報之後立即啟動跨單位救援機制，包括海巡署、新北市救難協會八里分會、中華鯨豚協會及海洋委員會海洋保育署等單位協力處置，昨晚6時15分將4隻小虎鯨運至基隆八斗子漁港的「海之生鯨豚救傷站」安排診斷與治療。

4隻個體均為成體小虎鯨，體長約206至216公分，體重約130至160公斤，其中1隻雌性已懷孕有約15至30公分胎兒，生命徵象穩定，另1隻嘴角附著藤壺、第3隻左臉頰有疑遭達摩鯊咬傷痕跡並附有鯨蝨。

治療照料之後4隻小虎鯨經浮力檢測均可自行游泳，整體體脂肪略顯偏低，但狀態尚屬穩定，且展現明顯的依賴關係，在池子會聚集在一起或彼此呼喚。跨機關討論後認為符合野放標準，決議請基隆海巡隊安排100噸級巡防艇協助載往基隆外海，下午4時許完成野放，採兩兩分組方式釋放，以利群體重組與適應海域環境。

新北動保處指出，近期台南外海曾有民眾目擊小虎鯨族群，推測本次擱淺個體可能是該族群北上過程中，因天候不佳導致迷航擱淺。小虎鯨廣泛分布於全球熱帶及亞熱帶海域，台灣周邊海域亦偶有出現，牠們具高度群體性，一旦有個體異常，易引發集體擱淺。

新北動保處呼籲民眾若在海岸發現鯨豚及海龜擱淺，因救援作業具高度專業性，切勿在無專業指導下自行處置，以免造成自身或動物傷害，海上動物需救援可撥打118或新北市動保處專線02-29596353通報，共同守護海洋野生動物。

昨天在新北市八里北堤沙灘集體擱淺的4隻小虎鯨，被帶到基隆八斗子救傷站照料之後，今天上午完成完整醫療檢測，經評估認為狀況良好，下午4時許由海巡署巡防艇協助運至基隆外海順利完成野放作業。圖／新北市動保處提供