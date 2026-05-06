臺灣蛇蜥正名是特有種 命名牽扯《大生意人》

在臺灣遇上蛇不稀奇，遇上蜥蜴也不稀奇。遇上蛇蜥，那就稀奇了。台灣藝術大學廣電系教授、文史作家賴祥蔚表示，其實很多人或許遇過蛇蜥，但可能以為是蛇，沒仔細看就避之唯恐不及。

賴祥蔚指出，臺灣海拔500到1500公尺的山林，都有蛇蜥，尤其是雨後經常跑到路上。蛇蜥，以前被稱為「無腳杜定」，也就是沒有腳的蜥蜴，可見已經知道這種生物的獨特性。福建等地也稱之「脆蛇蜥」，因為尾巴會斷掉，像玻璃一樣脆。

賴祥蔚在《聚論壇》專欄撰文指出，蛇蜥是穴居生物，藏身在落葉堆或是腐植土之內，偶爾溜到森林邊或路上覓食蚯蚓、蛞蝓和昆蟲幼蟲，下雨之後更常出現。蛇蜥看起來就像是蛇，體長一般20公分、最長超過50公分，幼體時背部是淺黃褐、身體黑褐色，有節節斑紋和三角頭，蛇感十足。蛇蜥畢竟是蜥蜴，跟蛇類的外觀主要不同之處在於，舌頭不分岔、有外耳孔、有眼瞼。對，蛇不會眨眼，但是蛇蜥會。

賴祥蔚說，臺灣蛇蜥的發現與生物學分類，充滿了轉折。西方第一次注意到在東方也有蛇蜥，是西元1899年，英國動物學家喬治·亞伯特·布蘭潔（George Albert Boulenger）根據來自福建的標本，將其命名為「哈特氏蛇蜥」。

哈特是誰？為什麼要以他命名？賴祥蔚特別介紹，這位先生在中國歷史上赫赫有名，西元2025年走紅的古裝商戰劇《大生意人》，劇中那位赫德大人，名字跟原型就是他——一手創建清朝海關制度，擔任海關總稅務司並實際掌控海關半世紀的傳奇人物赫德（Robert Hart），除了海關以外，他也為中國建立了現代郵政、燈塔制度，死後被追加尚書銜、封太子太保。他在歷史上的通用譯名是赫德，不知為何在生物學界變成哈特。這麼的傳奇人物，確實值得同年代的生物學者向其致敬。

賴祥蔚指出，三十年後，西元1930年，日本學者岸田久吉（Kyukichi Kishida）根據來自臺灣的蛇蜥標本，認為這是另外一種不同品種，因為福建的有明顯藍色背斑，臺灣的沒有，所以命名臺灣蛇蜥。

過了七十年，西元2003年，臺灣師範大學林思民教授團隊認為，雄性蛇蜥有藍斑、雌性沒有，兩者因為應該是同一品種，也就是臺灣蛇蜥就是哈特氏蛇蜥。

沒想到二十三年後，西元2026年，再度大翻案。這次還是臺灣師範大學林思民教授團隊，透過最新分子生物學與形態研究，確認臺灣蛇蜥是臺灣特有種，與福建不同。這場蛇蜥的分類學大戲，終於畫上句點。

賴祥蔚也表示，臺灣蛇蜥與哈特氏蛇蜥兩者在生物學上「分手」的時間多久？有無「生殖隔離」？也就是交配生出的下一代有無生殖能力？已是亞種或是獨立物種？都還有很多值得後續研究關注的發展。

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